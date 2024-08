Zájem i ze Slavie, Rrahmani však míří do Sparty. Ta má zaplatit rekordní sumu

Ještě předtím, než Sparta koupila jeho krajana Ermala Krasniqiho, byla na seznamu zájemců o kosovského útočníka Albiona Rrahmaniho také pražská Slavia. Podle rumunských médií má ale hráč Rapidu Bukurešť nakonec namířeno právě do kádru českého mistra, který by za něj zaplatil částku kolem pěti milionů eur (125 milionů korun) a učinil z něj jeden z nejdražších příchodů do tuzemské ligy.