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Chance Liga 2025/2026

Potvrzeno, do Sparty míří jablonecký Singhateh. Tři zápasy kvůli trestu vynechá

Autor:
  19:55
Připravený bude, jenže první tři ligová kola ještě za svůj nový klub nezahraje. Gambijský útočník Ebrima Singhateh si odpoledne vyslechl verdikt disciplinární komise. Večer pak jabloneckého fotbalistu představila Sparta jako svou letní posilu. Na Letné podepsal víceletý kontrakt.
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Gambijský útočník Ebrima Singhateh představen coby letní posila Sparty. | foto: AC Sparta Praha

O přestupu dvaadvacetiletého hráče už se mluví několik dnů.

„Přichází jeden z nejlepších driblérů,“ uvozuje Sparta na svém webu.

„Ebrima je dynamický, silově i rychlostně vybavený hráč s dobrým pohybem. Jeho výhodou je schopnost nastupovat na všech ofenzivních pozicích. Vyhledává situace jeden na jednoho, umí být nebezpečný v průnicích do volného prostoru i do vápna a ve finální fázi aktivně doplňuje box,“ říká sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Pikantní je, že ještě před dvěma lety byl Singhateh hráčem Slavie, která ho následně prodala do Karviné. Odtamtud se přes Jablonec vrací do Prahy, jenže tentokrát na druhý břeh Vltavy.

Tam nastupoval převážně za béčko a následovala hostování ve Vlašimi a olomoucké Sigmě. Singhateh se však pořádně prosadil až právě v Karviné.

I proto si ho na jaře vyhlédl Jablonec, kterému například gólem a proměněnou penaltou v rozstřelu pomohl k postupu do semifinále domácího poháru přes Slavii.

Ve finále však Singhateh ulétl, když nakopl soupeře, oslabil mužstvo a nakonec sledoval porážku 1:3 od bývalých spoluhráčů z Karviné.

Právě za to nakonec vyfasoval čtyřzápasový trest, z nějž jedno utkání už „vystál“ v pátém kole ligové nadstavby. Do nového ročníku se mu tak přenesou utkání tři, ve kterých nebude moci za Spartu nastoupit.

Jablonecký útočník Ebrima Singhateh vidí ve finále poháru proti Karviné červenou kartu, sudí Marek Radina mu ji dal za oplácení, protihráče kopl do rozkroku.

Singhateh dosud v nejvyšší soutěži nastřílel šest gólů, další dva přidal v domácím poháru. Narodil se 10. září 2003 v gambijském městě Brikama. V osmnácti letech se rozhodl pro štaci v Evropě a přestoupil do estonského Paide, se kterým získal tamní pohár.

S gambijskou mládežnickou reprezentací se posléze zúčastnil MS do 20 let a Afrického poháru národů stejné kategorie. V kontinentálním šampionátu došel se svým týmem až do finále, kde byli šťastnější Senegalci.

Po pěti různých klubech teď zkusí štěstí v šestém. Ve Spartě.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o záchranu - 5. kolo

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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