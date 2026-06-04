Potvrzeno, do Sparty míří jablonecký Singhateh. Tři zápasy kvůli trestu vynechá

O přestupu dvaadvacetiletého hráče už se mluví několik dnů.
„Přichází jeden z nejlepších driblérů,“ uvozuje Sparta na svém webu.
„Ebrima je dynamický, silově i rychlostně vybavený hráč s dobrým pohybem. Jeho výhodou je schopnost nastupovat na všech ofenzivních pozicích. Vyhledává situace jeden na jednoho, umí být nebezpečný v průnicích do volného prostoru i do vápna a ve finální fázi aktivně doplňuje box,“ říká sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Pikantní je, že ještě před dvěma lety byl Singhateh hráčem Slavie, která ho následně prodala do Karviné. Odtamtud se přes Jablonec vrací do Prahy, jenže tentokrát na druhý břeh Vltavy.
Ve vodárně se pořád něco děje 💦 pic.twitter.com/uHXT9U3iuA— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 4, 2026
Tam nastupoval převážně za béčko a následovala hostování ve Vlašimi a olomoucké Sigmě. Singhateh se však pořádně prosadil až právě v Karviné.
I proto si ho na jaře vyhlédl Jablonec, kterému například gólem a proměněnou penaltou v rozstřelu pomohl k postupu do semifinále domácího poháru přes Slavii.
Ve finále však Singhateh ulétl, když nakopl soupeře, oslabil mužstvo a nakonec sledoval porážku 1:3 od bývalých spoluhráčů z Karviné.
Právě za to nakonec vyfasoval čtyřzápasový trest, z nějž jedno utkání už „vystál“ v pátém kole ligové nadstavby. Do nového ročníku se mu tak přenesou utkání tři, ve kterých nebude moci za Spartu nastoupit.
Singhateh dosud v nejvyšší soutěži nastřílel šest gólů, další dva přidal v domácím poháru. Narodil se 10. září 2003 v gambijském městě Brikama. V osmnácti letech se rozhodl pro štaci v Evropě a přestoupil do estonského Paide, se kterým získal tamní pohár.
S gambijskou mládežnickou reprezentací se posléze zúčastnil MS do 20 let a Afrického poháru národů stejné kategorie. V kontinentálním šampionátu došel se svým týmem až do finále, kde byli šťastnější Senegalci.
Po pěti různých klubech teď zkusí štěstí v šestém. Ve Spartě.