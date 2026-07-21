Sparta představila venkovní dresy, lidem je v Praze prodávali Vydra s Vojtou

Naposledy se na sparťanském dresu ukázala v roce 1992.
„To, že na sparťanském dresu bude logo Adidas Originals, vnímám jako symbolický důkaz toho, jak se Sparta posunula v hierarchii klubů, které adidas obléká,“ zdůraznil sparťanský marketingový ředitel Kamil Veselý v tiskové zprávě.
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Sparta představila nový domácí dres. Spojením rudé a černé připomíná historii
„Věřím, že tento dres může být jedním z nejúspěšnějších v naší historii jak z hlediska prodejů, tak i z pohledu vnímání jeho vizuální stránky,“ dodal.
Sparta na trikot vrací také celou podobu svého loga, rudý domácí dres, který klub představil na začátku července, totiž obsahuje pouze písmeno S.
„Fotit se v novém dresu Sparty a být tím, na kom ho fanoušci vidí poprvé, to je vždy velká čest,“ kývl záložník Patrik Vydra, který společně s útočníkem Matyášem Vojtou nové dresy fanouškům poprvé prodával z ikonického amerického pojízdného stánku v pražských Dejvicích.
Právě tam Sparta uspořádala tajemný event, na který dorazily desítky fanoušků. Už víc než hodinu před představením v šest večer se lidé mačkali v dlouhé frontě vedoucí ke stánku. Když se po odpočtu otevřelo okénko, překvapili je právě dva sparťané.
„Jeden z nejhezčích dresů, jaké jsem v životě viděl,“ pochvaloval si při focení skotský záložník Andrew Irving.
Sparta do nové sezony vstupuje se dvěma sadami a různými alternacemi trenek a stulpen, které bude podle barevných kombinací soupeřů různě střídat.
Poprvé mohou diváci spatřit nové dresy už v sobotu od 20 hodin, kdy se Sparta v prvním ligovém kole představí v Brně proti Zbrojovce.