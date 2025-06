Sparta představila novou třetí sadu dresů. Podívejte se, jak v nich fotbalisté vypadají

V jednu chvíli to vypadalo, že ze Saúdské Arábie odejde, ale po vítězném finále Ligy národů potvrdil, že zůstane v an-Nasru. Teď už je to oficiální. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo...

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Až se v budoucnu bude probíhající šampionát do jedenadvaceti let vyhodnocovat z pohledu českých fotbalistů, buďte si jistí, že tam tahle věta zazní. Mladíci sice vypadli ve skupině a jasno o tom bylo...

Mladý reprezentant Sojka přestoupil z Plzně do Hradce Králové

Alexandr Sojka přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Český fotbalový reprezentant do 21 let, který se představil i na probíhajícím mistrovství Evropy na Slovensku, podepsal s Východočechy víceletou...