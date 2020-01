Jílek: Chceme minimálně stopera. Je čas, abychom udělali správný přestup

Jílkova touha je zcela pochopitelná, právě se složením stoperské dvojice měl na podzim nejvíc starostí – vždyť jen před záříjovým derby se ve středu defenzivy protočilo sedm různých párů.

„Deklarovali jsme, že naší prvořadou snahou a potřebou je přivést minimálně jednoho stopera,“ podotkl Jílek poté, co sparťané v pošmourném, sychravém lednovém počasí zdolali ligového soupeře díky trefě Andrease Vindheima z prvního poločasu.

„Bavíme se i o útočných typech hráčů. Řekl bych, že se nám podaří minimálně do jedné nebo dvou pozic někoho přivést. Čas ještě je. Některé věci jsou v jednání, uvidíme, třeba se během příštího týdne něco zase změní,“ pokračoval kouč.



A zdůraznil: „Myslím, že je čas, abychom udělali správný přestup.“

Nejste už nervózní z toho, že nové hráče zatím nemáte?

Pro mě by bylo ideální, kdyby se všichni noví hráči hlásili na začátku přípravy 6. ledna. To je logické, čím dřív tu jsou, tím je to lepší. Ať už pro jejich adaptaci, nebo pro nás, abychom měli čas je poznat. Ale uvědomuju si, že to není vždycky tak jednoduché. Bavíme se o tom, máme jasná kritéria, jasná stanoviska v téhle věci. Věřím, že se nám do začátku ligy něco povede.

Kádr budete jistě i redukovat. Kolik fotbalistů by 27. ledna mělo jet na soustředění do Španělska?

Plán je jasně daný: třiadvacet hráčů do pole a tři brankáři.



Pojďme k prvnímu přípravnému zápasu. Splnil svůj účel?

Určitě. Chtěli jsme po čtrnácti dnech herní zatížení, z tohohle pohledu jednoznačně. Chtěli jsme se případně vyhnout nějakým zdravotním problémům, tak tam se taky podařilo. Ale po herní stránce to nebylo úplně optimální. Na druhou stranu, po té kondiční jsme, zejména ve druhém poločase, splnili, co jsme chtěli.

Co byste z herního hlediska hráčům nejvíc vytkl?

Hlavně v prvním poločase jsme hráli strašně pomalu, s velkým množstvím zpětných přihrávek a nevynucených chyb. Samozřejmě to můžeme spojovat i s únavou, která prostě v této fázi u každého mužstva je. Já bych čekal, že na to lépe zareagujeme a že některé situace vyřešíme líp. Hlavně v první půli nebyla vůbec spokojenost s výstavbou hry.

První poločas odehrál velký talent, teprve šestnáctiletý Adam Karabec. Jak jste s ním zatím spokojený?

Trošku zapadl co celého našeho výkonu v prvním poločase. Jinak ale jednoznačně naplňuje pohled, že jde o obrovský talent. Srovnává se se zátěží, s fyzickým způsobem hry, ale je naprosto zřejmé, že po technické stránce má nadstandardní řešení. Dnes je neukázal, neměl na to ani tolik prostoru, ale jednoznačně nás zatím přesvědčuje o tom, že v něm dřímá velký potenciál.



V úvodních týdnech přípravy jste se zaměřili převážně na fyzičku. Jak to fotbalisté zvládají?

Tam je spokojenost velká. Máme to i podložené čísly, monitorujeme každý trénink. I můj pocit je takový: jakým způsobem to hráči zvládají, jak pracujou, vypadá to velmi dobře. Samozřejmě byste se museli zeptat ještě jich, myslím, že by měli malinko jiný pohled, na něco by si stěžovali, ale myslím, že to k tomu patří. Není problém s tím, že by neplnili, co chceme.