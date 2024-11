Pokoj v hotelu vymění klidně třikrát. Wiesner o spánku i mentální přípravě

Nejen kvůli tomu musel změnit přemýšlení. Tomáš Wiesner už působí odolně a zbytečně se zviklat nenechá.

„Mám skvělou rodinu, která mi moc pomohla. Manželka mě také podporuje. Její taťka byl profesionální hokejista, takže už ví, jak se můžu cítit a ví, jak reagovat,“ vyprávěl v desetiminutovém příspěvku s názvem Meet the team, tedy seznamte se s týmem.

„Sebevědomí je důležité a kritika umí z hráči zamávat. Tady na Spartě už s tím umějí pracovat a dovedou vycítit, kdy jde na někoho větší hejt a kabina pomůže. Dlouho se tu bojovalo i s rasismem, což je správně, ale s tímhle by se mělo bojovat také. A není to jen ve sportu, tlak a extrémní kritika existují všude,“ doplnil sedmadvacetiletý sparťanský odchovanec, který na tréninkové centrum na Strahově dojíždí už od šesti let.

„Jednou jsme na Bráníku dotrénovali a já odcházel k autu. Babička se sestrou zrovna scházely schody společně s trenérem. No a druhý den už mě vezly na Strahov. Ty bláho, co se to děje?“ líčil Wiesner.

Přes hostování ve Vlašimi, Liberci a Mladé Boleslavi se postupně propracoval až do prvního týmu, kde začal nastupovat pravidelně až před čtyřmi lety. Zbavil se totiž nepříjemných zranění, která ho opakovaně brzdila.

„V jednu chvíli jsem si musel říct: A dost!“

Proměnil životní styl, začal se hlídat a kontrolovat, najal si mentálního kouče. A hlavně: zaměřil se na spánek.

„Řeším, jestli se budím a hledám způsoby, jak ho zkvalitnit. Nosím takové speciální brýle, které blokují modré světlo. Jsem teď hodně citlivý, což se tady naštěstí ví,“ pousmál se. Na Spartě totiž nezažili jen jednu zajímavou příhodu.

Že v Bröndby před utkáním Evropské ligy měnil pokoj ve čtyři ráno, by vás vůbec nemělo překvapit. „Jaký mám rekord? Jednou jsem měnil asi tři. Vlezl jsem do prvního. Tohle nejde! Další. Zase nic, bohužel, nemůžu. Do třetího, no promiňte, to je takové na hraně, zkusme ještě jeden. A ten byl super, tam jsem se krásně vyspal,“ popisoval.

Tomáš Wiesner (28) se snaží probít obranou Salcburku.

„V pokoji nesmí nic hučet ani blikat, naštěstí kluci jsou v tomto chápaví a vyjdou mi vstříc. Největší problém je klimatizace, když se nedá vypnout, je to průser,“ zazubil se.

Jakmile na soustředění nemohl spát sám, vytáhl si matraci do předsíně. „Tam jsem se zavřel a bylo mi krásně. Brankář Vojta Vorel to naštěstí chápal. A druhý den jsem pokoj vyměnil,“ rozchechtal se.

A jak to řeší doma? „Naštěstí paní nechrápe ani v noci nevydává žádné zvuky, tak je to dobrý, nemusím ji okřikovat. Děkuji, zlato, že nechrápeš!“ zvolal.

Kromě spánku využívá různá koordinační cvičení, která mu zlepšují reakce a rozvíjejí rovnováhu. Na pravé straně hřiště si ve sparťanském systému vyzkouší jak bránění, tak útočení. Musí být připraven na všechno.

„V mládeži ze mě chtěli udělat projekt Pavel Kadeřábek, který tady na pravém beku hrál skvěle dopředu. Měl jsem k tomu nějaké parametry, byl jsem naběhaný a nedělalo mi to problém,“ vysvětloval.

Stejně ale většinu času nastupoval na křídle, na své dlouho dominantní pozici. Do obrany se přesunul natrvalo až v áčku. A dnes konkuruje Angelu Preciadovi, ekvádorskému reprezentantovi, který je v současnosti mimo kvůli zranění.

„Zkouším různé praktiky, používám je před zápasy nebo tréninky. Zlepšuje to pozornost a reakce, uvolníte se. Chci tomu dávat sto procent, abych si po kariéře neřekl: Tyjo, mohl jsi udělat víc,“ kýval, než vyřkl větu, která jeho proměnu ilustruje asi nejvíc.

„To radši ať se mi kdekdo směje!“