Rosický: Titul? Musíme jít krok za krokem, být natěsno s Plzní a Slavií

„Musíme pokračovat v dílčích krocích, důležitá je návaznost. Aby se nestalo, že jsme pětadvacet bodů od prvního místa...“ připomněl výsledek minulého ročníku, v němž Sparta obsadila třetí příčku.

K tomu získala domácí pohár, první trofej po šesti letech. „Tu jsme tady všichni moc potřebovali. Teď musíme udělat další krok. Zásadním cílem je dostat Spartu zpátky do Evropy. A pak jednoznačně hrát ve špičce. Abychom teď řekli, že chceme titul? Chápu očekávání lidí, ale musíme jít krok za krokem, být natěsno se Slavií a Plzní.“

Proto Rosický ve spolupráci s trenérem Václavem Kotalem přebudovává kádr, ve Spartě skončili fotbalisté s vysokými smlouvami (Kaya, Mandjeck, Ben Chaim, Kanga), přišel mix mládí a zkušeností v podobě Ladislava Krejčího, Ondřeje Čelůstky či Martina Minčeva.

Před nástupem na post sportovního ředitele jste zmínil, že přestavba týmu může zabrat až tři roky. Je teď její hlavní fáze ukončena?

Mluvil jsem hlavně o celkovém nastavení klubu. Chceme jít kupředu. Sparta pro mě byla dlouhodobě velkým týmem individualistů, jedním z mých cílů bylo, aby se prezentovala zase jako tým. Nadále se bude vyvíjet, nicméně hráči ukázali, že pod koučem Kotalem vyhrávat můžou. Po koronavirové pauze byly výkony i výsledky uspokojivé, chceme v tom nadále pokračovat. Hráči teď musí potvrdit, že jsou schopni takhle hrát celou sezonu.

Máte nyní už tým poskládaný podle vašich představ?

Zopakuju, že se bude nadále vyvíjet. Ke změnám došlo, je teď na hráčích, aby chytili svou šanci. Je na nich, aby ukázali svou kvalitu a potenciál.

V souvislosti s posilami se mluvilo o reprezentantu Davidu Pavelkovi. V jaké fázi je jednání s ním?

Momentálně nejsme blízko žádnému příchodu ani žádnému odchodu.

V kádru figuruje devětadvacet hráčů, jeho redukci tedy aktuálně nechystáte?

Ve fotbale se věci mění rychle. Trenér má momentálně k dispozici širší kádr, nyní nikoho pouštět nebudeme. Může se to ale rychle změnit v případě nějakého příchodu... Brzy bude reprezentační přestávka, takže momentů k vyhodnocení momentálního stavu bude dost.

Jaký jste měl pocit z toho, co jste viděl na soustředění v Rakousku?

Kvůli komplikacím ohledně koronaviru to nebylo ideální, nemohli jsme odehrát tolik zápasů, kolik jsme chtěli. Ale jinak mám pozitivní pocity. Trenér může přecházet mezi herními systémy, hráči na to dobře reagují a potenciál, že to zvládnou hrát, je velký.

Naznačil jste novinku kouče Kotala, který tým učí rozestavení 3-5-2. Co na ni říkáte?

Při hře se hráči stejně hodně prolínají. Ale máme na to typologicky vhodné typy. Je to výhoda, abychom v zápasech byli méně čitelní pro soupeře. Když mužstvo dokáže přepínat mezi různými systémy, být variabilní a reagovat na vývoj utkání, je to jeho silná stránka.

A jak jste přijal rozšíření ligy na osmnáct účastníků?

Je to výsledek korony, který musíme akceptovat. Po dvou letech s nadstavbou půjde o dobré srovnání, který model je pro ligu zajímavější.