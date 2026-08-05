Roman Macek přece vždycky míval nálepku VIP talentu. Zlatého chlapce, který může klidně vyrazit ve stopách Pavla Nedvěda či Tomáše Rosického.
Je milou náhodou, že mu zrovna tihle dva přímo z tribuny na Letné ve středu večer tleskali.
Macek, čerstvá posila Sparty, v úvodním utkání třetího předkola milionářské soutěže, totiž výrazně přispěl ke skalpu francouzského Lyonu (2:1). Do náročné premiéry přitom naskočil pouhých osmadevadesát hodin poté, co ho Sparta získala z Mladé Boleslavi.
Ještě minulé pondělí načal nový ligový ročník s Boleslaví na prázdném brněnském stadionu proti Artisu, teď vyprodaná Letná vyvolávala jeho jméno.