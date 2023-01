Zidanovka i nůžky. Sparta sice porazila Stuttgart, trenéři ale kritizovali

K první brance pomohlo sparťanům štěstí, mdlou střelu Jakuba Jankta si srazil do vlastní sítě Waldemar Anton. Od té doby si více věřili a Stuttgartu nedovolili větší příležitost.

„Pozitivní je, že jsme soupeře nepustili do větších šancí, což nás zdobilo i v posledních ligových zápasech. Jsme rádi, že se to klukům nadále daří. V hlubším postavení jsme silní a pevní,“ řekl Loučka pro klubový web.

Na soustředění chtějí sparťané pilovat hlavně taktiku a způsob hry. I přes jednoznačný výsledek však trenéři v této oblasti spokojeni nebyli.

„Chtěli jsme se zaměřit na určité drobnosti, které jsme ale nedokázali na hřiště přenést, zejména v obranné fázi nebo ve vysokém presinku. Na tom ještě musíme zapracovat. Až moc jednoduše jsme soupeře nechali přejít na středový kruh a do naší obrany,“ přiznal Loučka.

V zápase dostaly příležitost tři nové posily ze čtyř. Od začátku nastoupil srbský stoper Dimitrije Kamenovič. Do druhého poločasu naskočil norský záložník Kaan Kairinen a australský křídelník Awer Mabil.

Ten se předvedl parádní kličkou „po zidanovsku“, pak obloučkem poslal míč k Lukáši Haraslínovi, který polonůžkami prudce střílel do protipohybu brankáře.

„Jsem rád, že mi to tam padlo zrovna nůžkami. Na tréninku to často zkouším a je to moje oblíbené zakončení,“ zářil Haraslín.

Ostatní cizinci byli jistí a příliš nechybovali. Nicméně k ideálu měl výkon daleko.

„Posily přinesly oživení a byly to dobré výkony. Na první zápas, který odehrály, to bylo fajn. Samozřejmě mají, stejně jako naši jiní hráči, spoustu prostoru k zlepšení,“ chválil Loučka.

Posledním oživením sparťanského kádru, které ještě čeká na první minuty, je albánský záložník Qazim Laci. K týmu ve španělské Marbelle se připojil později.

„Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Gól jsme dali v prvním i druhém poločase, takže jsme ukázali konzistentní výkon. V zápase jsme předvedli to, co se snažíme dělat na tréninku. Myslím, že to je důležité do dalších soubojů,“ řekl Haraslín.

A doplnil: „Ve Španělsku máme výborné podmínky k tréninku, myslím, že se nám dobře daří zkoušet nové prvky v ofenzivě a defenzivě a zároveň je přenášet do zápasů. Dnes jsme rychle kombinovali, byli jsme přímočaří a přesní, což nám pomohlo k výsledku.“

Dalším sparťanským soupeřem na soustředění bude rakouský Salcburk, se kterým se Pražané utkají v pondělí. Posledním testem před startem jarní části sezony bude německý Norimberk, který Sparta přivítá doma na Letné.