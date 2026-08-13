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Chance Liga 2026/2027

Nečekaná posila pro Spartu. Do útoku chce přivést bývalého slávistu Juráska

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  15:32
Radost Matěje Juráska po trefě do sítě Ludogorce.

Radost Matěje Juráska po trefě do sítě Ludogorce. | foto: Reuters

Matěj Jurásek ze Slavie smutní po zahozené šanci.
Slávistický křídelník Matěj Jurásek vede míč mezi hráči Fenerbahce.
Matěj Jurásek ze Slavie se snaží obehrát Daniela Kozmu z Dukly.
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vlevo) a jeho spoluhráč Matěj Jurásek se...
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V posledních dnech je v letenských kancelářích skutečně živo. Sparťanské fotbalisty by mohl už brzy posílit bývalý slávista Matěj Jurásek z druholigového anglického Norwiche, jednání potvrzují zdroje iDNES.cz.

Jako první o překvapivém transferu informoval server inFotbal, který doplňuje, že by se mělo jednat o hostování s opcí a do Prahy by měl krajní ofenzivní hráč dorazit do konce týdne.

Sparťané po odchodech útočníka Jana Kuchty a především kapitána Lukáše Haraslína nutně potřebují posílit útok, jak sám naposledy naznačil i trenér Brian Priske.

Sparťana Birmančeviče chce podle Srbů tamní Novi Sad. Kluby však nejednají

„Byl to opravdu náročný týden. Je pravděpodobné, že se ještě něco stane,“ zaznělo po vyřazení z předkola Ligy mistrů ve francouzském Lyonu.

A během několika dní přichází první jednání, která vedou nečekaným a pikantním směrem.

Je Matěj Jurásek dobrá posila pro pražskou Spartu?

celkem hlasů: 293

Dvaadvacetiletý Jurásek před odchodem do Anglie hrál za Slavii, tedy největšího rivala. V její mládeži působil karvinský odchovanec už od roku 2018, následovala hostování ve Vlašimi či Karviné, než se v létě 2022 připojil k prvnímu týmu.

Za Slavii odehrál Jurásek dohromady 91 zápasů, během kterých vstřelil 17 gólů a přidal 15 asistencí, dostal se i do nominace na mistrovství Evropy 2024. Do Norwiche se i kvůli nižšímu hernímu vytížení ve Slavii stěhoval o půl roku později za sedm milionů eur (zhruba 170 milionů korun).

Matěj Jurásek v akci během zápasu české reprezentace s Gruzií na Euru 2024.

„Jsem mladý, potřebuju hrát, sbírat minuty a neustále se posouvat. Ve Slavii jsem nebyl v optimálním zápasovém vytížení, i proto jsem se rozhodl pro novou výzvu,“ říkal tehdy.

Jenže během roku se výrazněji neprosadil i kvůli zdravotním potížím.

I proto ho teď láká Sparta na hostování s případnou opcí, což pro něj může být zajímavé. Českou ligu dobře zná a je zároveň rychlým a technickým typem fotbalisty, které ve Spartě hledají.

Zažije povedený návrat?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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