Nečekaná posila pro Spartu. Do útoku chce přivést bývalého slávistu Juráska

Jako první o překvapivém transferu informoval server inFotbal, který doplňuje, že by se mělo jednat o hostování s opcí a do Prahy by měl krajní ofenzivní hráč dorazit do konce týdne.
Sparťané po odchodech útočníka Jana Kuchty a především kapitána Lukáše Haraslína nutně potřebují posílit útok, jak sám naposledy naznačil i trenér Brian Priske.
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Sparťana Birmančeviče chce podle Srbů tamní Novi Sad. Kluby však nejednají
„Byl to opravdu náročný týden. Je pravděpodobné, že se ještě něco stane,“ zaznělo po vyřazení z předkola Ligy mistrů ve francouzském Lyonu.
A během několika dní přichází první jednání, která vedou nečekaným a pikantním směrem.
Dvaadvacetiletý Jurásek před odchodem do Anglie hrál za Slavii, tedy největšího rivala. V její mládeži působil karvinský odchovanec už od roku 2018, následovala hostování ve Vlašimi či Karviné, než se v létě 2022 připojil k prvnímu týmu.
Za Slavii odehrál Jurásek dohromady 91 zápasů, během kterých vstřelil 17 gólů a přidal 15 asistencí, dostal se i do nominace na mistrovství Evropy 2024. Do Norwiche se i kvůli nižšímu hernímu vytížení ve Slavii stěhoval o půl roku později za sedm milionů eur (zhruba 170 milionů korun).
„Jsem mladý, potřebuju hrát, sbírat minuty a neustále se posouvat. Ve Slavii jsem nebyl v optimálním zápasovém vytížení, i proto jsem se rozhodl pro novou výzvu,“ říkal tehdy.
Jenže během roku se výrazněji neprosadil i kvůli zdravotním potížím.
I proto ho teď láká Sparta na hostování s případnou opcí, což pro něj může být zajímavé. Českou ligu dobře zná a je zároveň rychlým a technickým typem fotbalisty, které ve Spartě hledají.
Zažije povedený návrat?