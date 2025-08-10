Jde o pátou letní posilu. Mercado přichází z portugalského celku AFS z města Aves na severu země. Loni se tým udržel v nejvyšší soutěži až díky zvládnuté baráži. Právě nová sparťanská akvizice pomohla v odvetě dvěma asistencemi.
Dohromady v loňské sezoně nasbíral levonohý Mercado čtyři góly a stejný počet asistencí.
„Chtěli jsme do našich ofenzivních řad přidat více rychlosti a síly, a John tato kritéria jednoznačně splňuje. Jde o reprezentanta, velmi dynamického hráče s výbornou akcelerací a pohybem,“ řekl klubovému webu prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.
Ve sparťanské sestavě může Mercado působit jako alternativa za kapitána Lukáše Haraslína, zahraje ale i na pravé straně.
„Díky své univerzálnosti může nastupovat jako klasické křídlo nebo desítka, a vzhledem k jeho typologii by v našem systému mohl najít uplatnění i jako wingbek,“ doplnil.
𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 Holešovice 🕶️🪅 pic.twitter.com/M61AsXND2b— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 10, 2025
V Ekvádoru vydržel rodák z Guayaquilu jen v mládežnických kategoriích týmu Panamá SC. Poté se přesunul do více než čtyři tisíce kilometrů vzdálené Brazílie, kde si ho v Curitibě vyhlédlo Athletico Paranaense.
V té době už měl za sebou světový šampionát hráčů do 17 let, kde si zahrál i se stoperem Pierem Hincapiém, jenž současně hraje v Leverkusenu. Výběr Ekvádoru však v osmifinále podlehl Itálii.
Do zápasu nejvyšší brazilské soutěže poprvé zasáhl v červnu 2022, v lednu 2023 se přesunul do Portugalska. Po rozpadu UD Vilafranquense se stal součástí nově vzniklého AVS, který převzal druholigovou licenci.
Mercado v první sezoně s týmem přes baráž postoupil do nejvyšší soutěže, k čemuž přispěl i gólem v odvetě. V září 2024 dostal premiérovou pozvánku do národního týmu a na konci sezony svému klubu pomohl k udržení prvoligové příslušnosti.
Další minuty už bude sbírat ve Spartě.
Ta už před Mercadem postupně přestavila posily Santiaga Enemeho, Dominika Hollého, Pavla Kadeřábka a Kevina Prince-Millu. Z týmu naopak odešli Martin Vitík do Boloni, Qazim Laci do Rizesporu, Joeri Heerkens do Ajaxu a Victor Olatunji do Realu Salt Lake.