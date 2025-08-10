Chance Liga 2025/2026

Sparta vítá Preciadova krajana. Přivádí ekvádorského reprezentanta Mercada

Autor:
  12:22aktualizováno  12:36
Reprezentují spolu národní tým, teď se potkají i v klubové kabině. Fotbalová Sparta dotáhla příchod třiadvacetiletého ekvádorského křídelníka Johna Mercada z portugalské ligy, krajana krajního obránce Angela Preciada. Zaplatit by měla spolu s bonusy až sto milionů korun.

John Mercado, sparťanská posila z Ekvádoru. | foto: AC Sparta Praha

Jde o pátou letní posilu. Mercado přichází z portugalského celku AFS z města Aves na severu země. Loni se tým udržel v nejvyšší soutěži až díky zvládnuté baráži. Právě nová sparťanská akvizice pomohla v odvetě dvěma asistencemi.

Dohromady v loňské sezoně nasbíral levonohý Mercado čtyři góly a stejný počet asistencí.

„Chtěli jsme do našich ofenzivních řad přidat více rychlosti a síly, a John tato kritéria jednoznačně splňuje. Jde o reprezentanta, velmi dynamického hráče s výbornou akcelerací a pohybem,“ řekl klubovému webu prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.

Ve sparťanské sestavě může Mercado působit jako alternativa za kapitána Lukáše Haraslína, zahraje ale i na pravé straně.

„Díky své univerzálnosti může nastupovat jako klasické křídlo nebo desítka, a vzhledem k jeho typologii by v našem systému mohl najít uplatnění i jako wingbek,“ doplnil.

V Ekvádoru vydržel rodák z Guayaquilu jen v mládežnických kategoriích týmu Panamá SC. Poté se přesunul do více než čtyři tisíce kilometrů vzdálené Brazílie, kde si ho v Curitibě vyhlédlo Athletico Paranaense.

V té době už měl za sebou světový šampionát hráčů do 17 let, kde si zahrál i se stoperem Pierem Hincapiém, jenž současně hraje v Leverkusenu. Výběr Ekvádoru však v osmifinále podlehl Itálii.

Do zápasu nejvyšší brazilské soutěže poprvé zasáhl v červnu 2022, v lednu 2023 se přesunul do Portugalska. Po rozpadu UD Vilafranquense se stal součástí nově vzniklého AVS, který převzal druholigovou licenci.

Mercado v první sezoně s týmem přes baráž postoupil do nejvyšší soutěže, k čemuž přispěl i gólem v odvetě. V září 2024 dostal premiérovou pozvánku do národního týmu a na konci sezony svému klubu pomohl k udržení prvoligové příslušnosti.

Další minuty už bude sbírat ve Spartě.

Ta už před Mercadem postupně přestavila posily Santiaga Enemeho, Dominika Hollého, Pavla Kadeřábka a Kevina Prince-Millu. Z týmu naopak odešli Martin Vitík do Boloni, Qazim Laci do Rizesporu, Joeri Heerkens do Ajaxu a Victor Olatunji do Realu Salt Lake.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

4. kolo

5. kolo

Kompletní los

3. kolo

4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
3. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
6. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Sparta vítá Preciadova krajana. Přivádí ekvádorského reprezentanta Mercada

Reprezentují spolu národní tým, teď se potkají i v klubové kabině. Fotbalová Sparta dotáhla příchod třiadvacetiletého ekvádorského křídelníka Johna Mercada z portugalské ligy, krajana krajního...

10. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:36

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

10. srpna 2025  10:50

Moje indispozice? Zatočila se mi hlava. Fantastický start sezony, říká zlínský kouč

Před poločasovou přestávkou se mu udělalo v sobotním vedru nevolno. Druhý poločas museli odkoučovat jeho asistenti. Děkovačku po vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví si už ale trenér fotbalistů Zlína...

10. srpna 2025  10:22

Čas pro návrat v derby? Musíme být správně naštvaní, říká kapitán Kodeš

Přišel čas pro Petra Kodeše vrátit se do sestavy Hradce právě v derby s Pardubicemi? Vše tomu nasvědčuje. Jednak je kapitán z minulých sezon po trablech v letní přípravě v pořádku a v příslušné...

10. srpna 2025  8:30

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil

Tomáš Chorý do konce září v trestu, Mojmír Chytil zkraje sezony těžce z formy. Nebo ne? „Mně se jeho výkon líbil, na obranu soupeře vytvářel velký tlak,“ pravil po vítězství nad Teplicemi (3:0)...

10. srpna 2025

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal...

10. srpna 2025  7:29

Pawel z Toužimi a jeho nový svět. Lyon teď šetří a kouká na východ

Premium

Olympique Lyon je zpět! Bon retour! Utáhnout opasky, načechrat patky, uhladit vousy a hurá do práce. Dluhy umořeny, sestup do druhé ligy je passé. Je tu „nový Lyon“. Skromnější a pokornější. I s...

10. srpna 2025

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Kovář debutoval v nizozemské lize výhrou 6:1, s Eindhovenem zvládl i druhý zápas

Brankář Matěj Kovář má za sebou úspěšnou premiéru v nizozemské fotbalové lize. S Eindhovenem vyhrál v úvodním kole nad Spartou Rotterdam vysoko 6:1, českého reprezentanta překonal jen Tunisan Sajfalá...

9. srpna 2025  23:16

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

Zatím nejlepší slávistický výkon v sezoně. Hlavně ve druhém poločase. Mistr fotbalové ligy ve 4. kole doma porazil Teplice 3:0, po gólu Lukáše Provoda se po přestávce krátce po sobě prosadili...

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  23:04

Liberecký Gabriel oslavil první ligovou trefu. S tátou góly neřešíme, smál se

Po centru na přední tyč pojistil stoper Šimon Gabriel Liberci domácí výhru nad Duklou 2:0, skóroval v pádu hlavou. Byla to jeho první trefa v nejvyšší české fotbalové soutěži.

9. srpna 2025  21:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.