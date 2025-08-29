V osmnácti hrál na MS, pálil i za rezervu Newcastlu. Sparta vítá australský talent

Následovat bude kroky Awera Mabila, Australana, jenž Spartě pomohl k titulu v první sezoně pod Priskem. Vybojoval klíčovou penaltu v derby a také proměnil dvě v utkání v Liberci.
Po konci ročního hostování se však ze Sparty vrátil do Cádizu.
To dvacetiletý Kuol do klubu rovnou přestupuje. „A podepsal dlouhodobou smlouvu,“ oznámili Pražané na svém webu.
Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar
Pokračují v přestavbě kádru, což opakovaně předeslal i dánský kouč Priske. Teď přivádějí konkurenci na křídlo, výhradně jako alternativu za Lukáše Haraslína.
„Zaujala nás jeho rychlost, schopnost hrát z obou stran a především odvaha chodit do soubojů jeden na jednoho. Vidíme v něm velký potenciál růstu. Současně je ale důležité, aby dostal dostatek času na adaptaci, zvykl si na prostředí i styl českého fotbalu a mohl se postupně zapracovat,“ zmínil prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.
„Ve svém věku má za sebou už spousty zkušeností,“ doplnil.
Kuol je australský talent s kořeny v Jižním Súdánu, narodil se dokonce v egyptské Káhiře, kam jeho rodiče uprchli před stěhováním do Austrálie.
Newcastle, elitní tým ze slavné Premier League, si ho před dvěma lety vyhlédl z australského celku Central Coast Mariners, kam Kuol přišel už v šestnácti. Jen co se prosadil do áčka, v první sezoně australské ligy vstřelil sedm branek a připsal si čtyři asistence.
Svého času ho sledovala Barcelona, koupit ho chtěl i Stuttgart. Kuol ale chtěl do Anglie.
Newcastle ho pochopitelně nekupoval do prvního týmu, přes hostování ve skotském Heart of Midlothian a později také v nizozemském FC Volendam se prodral do rezervy, která nastupuje v juniorské Premier League 2.
Tam v minulé sezoně nastoupil do 11 zápasů s bilancí 5 vstřelených branek a čtyř asistencí.
Chlapec, který měl Messiho na lopatě. Australský zázrak, nejmladší od Pelého
Překvapí, že Kuol debutoval v australské reprezentaci ve věku 18 let a 10 dní. V roce 2022 se dočkal nominace na mistrovství světa v Kataru a naskočil do osmifinálového zápasu proti pozdějším šampionům z Argentiny.
Měl na noze vyrovnání za stavu 1:2, jenže jeho střelu zneškodnil elitní gólman Emiliano Martínez. Tenkrát se nezapsal gólem, ale tím, že se po legendárním Brazilci Pelém stal druhým nejmladším fotbalistou ve vyřazovací fázi mistrovství světa.
V březnu 2023 oslavil první reprezentační gól v přípravě s Ekvádorem. Pravidelně nastupoval také v mládežnických kategoriích.
Pro Spartu je to sedmá letní posila. Před ním přišli Sivert Mannsverk z Ajaxu, Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Santiago Eneme z Liberce, Dominik Hollý z Jablonce, Kevin-Prince Milla z Dukly a John Mercado z AVS.