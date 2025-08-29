Chance Liga 2025/2026

V osmnácti hrál na MS, pálil i za rezervu Newcastlu. Sparta vítá australský talent

Autor:
  19:44aktualizováno  20:16
Podíval se na velkoplošnou obrazovku, kde zrovna fotbalové Spartě vylosovali šestici soupeřů do základní fáze Konferenční ligy. Otočil se a zahlásil: „Fajn los.“ Na Letné nenápadně představili další posilu do týmu Briana Priskeho. Ten stejně jako v prvním roce svého působení bude mít v kádru levé křídlo z Austrálie. Z anglického Newcastlu přichází Garang Kuol, který měl kdysi na lopatě pozdější mistry světa z Argentiny.

Garang Kuol, nová posila fotbalové Sparty. | foto: AC Sparta Praha

Následovat bude kroky Awera Mabila, Australana, jenž Spartě pomohl k titulu v první sezoně pod Priskem. Vybojoval klíčovou penaltu v derby a také proměnil dvě v utkání v Liberci.

Po konci ročního hostování se však ze Sparty vrátil do Cádizu.

To dvacetiletý Kuol do klubu rovnou přestupuje. „A podepsal dlouhodobou smlouvu,“ oznámili Pražané na svém webu.

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Pokračují v přestavbě kádru, což opakovaně předeslal i dánský kouč Priske. Teď přivádějí konkurenci na křídlo, výhradně jako alternativu za Lukáše Haraslína.

„Zaujala nás jeho rychlost, schopnost hrát z obou stran a především odvaha chodit do soubojů jeden na jednoho. Vidíme v něm velký potenciál růstu. Současně je ale důležité, aby dostal dostatek času na adaptaci, zvykl si na prostředí i styl českého fotbalu a mohl se postupně zapracovat,“ zmínil prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.

„Ve svém věku má za sebou už spousty zkušeností,“ doplnil.

Kuol je australský talent s kořeny v Jižním Súdánu, narodil se dokonce v egyptské Káhiře, kam jeho rodiče uprchli před stěhováním do Austrálie.

Newcastle, elitní tým ze slavné Premier League, si ho před dvěma lety vyhlédl z australského celku Central Coast Mariners, kam Kuol přišel už v šestnácti. Jen co se prosadil do áčka, v první sezoně australské ligy vstřelil sedm branek a připsal si čtyři asistence.

Svého času ho sledovala Barcelona, koupit ho chtěl i Stuttgart. Kuol ale chtěl do Anglie.

Newcastle ho pochopitelně nekupoval do prvního týmu, přes hostování ve skotském Heart of Midlothian a později také v nizozemském FC Volendam se prodral do rezervy, která nastupuje v juniorské Premier League 2.

Tam v minulé sezoně nastoupil do 11 zápasů s bilancí 5 vstřelených branek a čtyř asistencí.

Chlapec, který měl Messiho na lopatě. Australský zázrak, nejmladší od Pelého

Překvapí, že Kuol debutoval v australské reprezentaci ve věku 18 let a 10 dní. V roce 2022 se dočkal nominace na mistrovství světa v Kataru a naskočil do osmifinálového zápasu proti pozdějším šampionům z Argentiny.

Měl na noze vyrovnání za stavu 1:2, jenže jeho střelu zneškodnil elitní gólman Emiliano Martínez. Tenkrát se nezapsal gólem, ale tím, že se po legendárním Brazilci Pelém stal druhým nejmladším fotbalistou ve vyřazovací fázi mistrovství světa.

V březnu 2023 oslavil první reprezentační gól v přípravě s Ekvádorem. Pravidelně nastupoval také v mládežnických kategoriích.

Pro Spartu je to sedmá letní posila. Před ním přišli Sivert Mannsverk z Ajaxu, Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Santiago Eneme z Liberce, Dominik Hollý z Jablonce, Kevin-Prince Milla z Dukly a John Mercado z AVS.

29. srpna 2025  19:44,  aktualizováno  20:16

