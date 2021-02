Vrba posily neplánuje, co Dočkal? Je důležitý, ale nikdo nemá místo jisté

V úterý první schůzka, ve středu souhlas a oficiální představení, ve čtvrtek už Pavel Vrba sparťany trénoval. Mohl však teoreticky skončit i jinde.

„Po říjnovém konci v Razgradu jsem přemýšlel o některých nabídkách. Ale po sportovní stránce to byla nabídka Sparty, která mě nejvíc zaujala. Proto jsem se takto rozhodl. A co jsem měl možnost vidět, jak klub funguje, jsem přesvědčený, že jsem se rozhodl správně,“ uvedl Vrba, jenž by měl v novém angažmá působit minimálně rok a půl.



Vaším nejbližším spolupracovníkem bude sportovní ředitel Tomáš Rosický. Už jste si nastavili, jak se budete doplňovat?

Ano, s Tomášem jsme se bavili několikrát. Víme, kdo má jaké kompetence. Tomáš za klub zodpovídá po sportovní stránce, má na starosti všechny, i mně. (úsměv) Je pravda, že v některých věcech mi dal volnou ruku.

V jakých?

Že A tým mám na starost já. (smích)

Máte jasno o systému hry? Budete se držet toho svého, s nímž jste v minulosti slavil úspěchy, nebo vyjdete z toho, který ctil váš předchůdce Václav Kotal?

Co se týká způsobu hry, přesně vám ho asi teď nepopíšu. Na tréninku se věnujeme tomu, co bychom chtěli hrát, snad se některé věci co nejrychleji ukážou v zápasech. Samozřejmě jsou věci, které uznávám, které mi vyhovují, ale je to i o skladbě mužstva: jak je připraveno, jak úspěšné je v systému, který hrálo. Je to však celé proces, který trvá nějakou dobu. Tým má spoustu zkušených hráčů, zvyklých na víc způsobů hry. Čili nebude problém, když něco změníme.

Jedním z těch zkušených je Bořek Dočkal, o němž se hodně mluvilo. V posledních dvou zápasech začínal na lavičce, postavíte tým kolem něj?

Bořek je hodně důležitý, ale na druhou stranu nikdo ve Spartě nemá místo v sestavě tutové. Určitě s ním počítám, dnes jsem s ním mluvil a ví, co chci. Věřím, že pro Spartu bude nadále důležitý.

Přestupní okno se v Česku uzavře 8. února. Budete chtít posily?

Určitě na klub netlačím. Bylo by to vhodné v momentě, kdy budeme na sto procent přesvědčení, že nám daný hráč může pomoci. Muselo by to být něco mimořádného. Jinak chci jít cestou poznávání mužstva, jsou tu kvalitní hráči. Z totoho pohledu se zaměříme spíš na léto. Požadavek na to, aby přišlo třeba pět hráčů, nemám.

Sparta v posledních letech dává hodně příležitostí mladým hráčům jako jsou Adamové Hložek a Karabec, naposledy Martin Vitík. Půjdete touto cestou?

Pokud mají kvalitu, není důvod, aby nehráli. Už několikrát ji prokázali a prostor proto dostávají. Sparta potřebuje výsledky, budou hrávat ti nejlepší. Tak to ve Spartě bylo, je a bude. Když budou výrazní osmnáctiletí kluci, budou hrát, když ne, nastoupí jiní. Ti, co jsou v áčku, jsou velmi kvalitní.

V minulosti ve Spartě trenéři dostali určitou dobu hájení. Dostanete ji taky? Nebo se od vás očekává okamžitý efekt?

Můžu fanouškům slíbit pouze to, že se budu snažit, aby byl efekt co nejrychlejší, a aby měli ze hry Sparty radost.

Slavia v posledních ročnících hodně odskočila zbytku ligy. Věříte, že jste ten, kdo Spartu zase dostane před velkého rivala?

Uznávám, že Slavia je aktuálně v mimořádné formě, kterou prokazuje delší dobu. Není to náhoda. Dostala se k tomu určitou cestou, před pár lety byli trpěliví a vybudovali úspěšný kádr, mají úspěšného trenéra, veškeré zázemí, které k tomu patří. Na tomto základě mají výsledky. Slavia doopravdy dominuje, ale nikdy není dobré, když dlouho dominuje jediné mužstvo.