Vindheim v první sezoně ve Spartě získal domácí pohár a po dvou letech prodloužil smlouvu do roku 2024. Na jaře 2022 hostoval v Schalke, v ročníku 2022/23 i vinou zranění za A-tým Pražanů nenastoupil a v únoru se přesunul na další hostování do Lilleströmu. V norském týmu odehrál pouze jedno utkání a v létě po návratu do Sparty odešel na další hostování do Teplic.

V české lize Vindheim odehrál 44 zápasů, v nichž dal tři branky. V roce 2020 si připsal jediný start za národní tým.