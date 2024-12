Sparta a nový stadion: vizualizace do tří let, kromě Strahova postaví ještě jeden

Kromě plánů stavby na Petřínském kopci chce klub vybudovat ještě jeden, menší stadion, který by hostil zápasy mužského B-týmu a ženského A-týmu.

„Pracujeme na rozvoji dalších areálů, takový stadion by měl mít kapacitu pět tisíc míst, koupili jsme také areál na Proseku, kde chceme vybudovat dívčí akademii. Cíl je dokončit tyto projekty během tří až pěti let,“ potvrdil Křivda.

„U druhého stadionu řešíme finální lokalitu a máme hotové studie, co by měl obsahovat,“ doplnil.

Už dříve předeslal, že hlavní stánek na Strahově by měl pojmout až pětatřicet tisíc diváků. Stát by měl na místě současného stadionu Evžena Rošického, pár metrů vedle sparťanského mládežnického centra, do nějž bude Sparta rovněž výrazně investovat.

„Co se týče podoby hlavního stadionu, nejdřív ze všeho budeme vyhlašovat architektonickou soutěž,“ řekl Křivda.

„Až na základě jejího výsledku budeme mít konkrétní vizualizace. Teď máme pouze tzv. hmotové studie, vytvořili jsme různé modely stadionu, jak by mohl vypadat a kolik by se tam vešlo diváků a veškeré návaznosti. Že by u stadionu mohla být fanzona, že se tam vejde velký fanshop nebo muzeum. To máme vyzkoušeno a víme, že se tam hmotově vejdeme,“ vysvětlil.

Do té doby na kopec Dopravní podnik hl. m. Prahy vybuduje nové tramvajové spojení a na místo vrátí také trolejbusový provoz.

Aréna, která by se stala největší v republice, by se měla začít stavět do roku 2030 a hotová by měla být nejpozději o pět let poté. Sparta bude vyplácet fotbalové asociaci FAČR, která je majitelem pozemků, částku v podobě stavebního platu po dobu 30 let, kdy bude v nájmu.

Sumu 95 milionů korun hodlá úřadující ligový mistr asociaci vyplatit do měsíce po podpisu smlouvy jako poplatek za exkluzivitu. Roční stavební plat bude činit přes 32 milionů korun, v celkové částce 1,784 miliardy korun je zahrnuta předpokládaná inflace i úspora za pořádání reprezentačních utkání.

Stavět budou i Bohemians. A co Slavia?

Podobu nového stadionu nedávno nepřímo ukázali také pražští Bohemians, kteří hodlají zrekonstruovat současné útočiště ve vršovickém Ďolíčku. Na konci vznikne ucelený, propojený a ze všech stran uzavřený stadion.

Počítá se se základní kapacitou 7 795 diváků, narůst by mohla až na devět a půl tisíce v případě, že za oběma bránami vzniknou tzv. safe-standing místa, tedy bezpečný prostor ke stání.

Začít s přestavbou by se mělo koncem příštího roku, za pět let by mohlo být hotovo. O navýšení kapacity ještě začátkem roku uvažovala také Slavia, která by mohla stávající stadion v Edenu rozšířit a pojmout lehce přes třicet tisíc diváků. Druhou variantou může být i kompletně nová stavba, která by mohla mířit kapacitně ještě výš.