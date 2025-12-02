Chance Liga 2025/2026

V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?

Jiří Čihák
  9:40
Už tenkrát to na hřišti viditelně drhlo. Další špatný poločas a na jeho konci pískot nespokojených diváků. Když fotbalová Sparta osmadvacátého října, v den výročí republiky, doma po přestávce otočila souboj s Bohemians, přes všechny starosti předchozích týdnů se znovu vyhoupla do čela ligové tabulky.
Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.

Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.
Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól na Spartě.
Pardubický kouč Jan Trousil během utkání na Spartě.
Slovní roztržka mezi hostujícím brankářem Lukou Kharatishvilim a Janem Kuchtou...
20 fotografií

Hřál ji tříbodový náskok před Slavií, takže hráči s vydřenou výhrou v kapse hopsali před fanoušky a spokojený Brian Priske chválil.

Co by za to dnes na Letné dali!

Kdyby mohli, listopadovou stránku, na kterou v neděli připsali trapas 2:4 s Pardubicemi, z kalendáře okamžitě vytrhnou. Lepší zapomenout, protože Sparta si v důležité fázi sezony povážlivě nadrobila.

Z tříbodového náskoku se během pár týdnů stalo pětibodové manko a vyhlídky pro zbytek sezony nejsou dvakrát příjemné. Na jaře musí sparťané jak do Edenu, tak do Plzně. A ještě teď v prosinci, kdy jsou očividně nakřáplí, potkají žíznivou Olomouc a rozjetý Liberec, jenž poslední měsíc zvládl s plným počtem bodů a skóre 14:0.

Kouč Priske: Nejhorší poločas za dobu, co jsem ve Spartě. Tohle jde za mnou

Ne, o titulu po sedmnácti odehraných kolech jasno být nemůže, ale taky cítíte, že Sparta v posledních týdnech jaksi přestává stačit?

Už zase je křehká.

Jako minulý rok, kdy pod koučem Larsem Friisem obzvlášť na podzim sotva držela pohromadě.

Čtyři góly od Pardubic a jeden z nejhorších domácích výkonů posledních let si k ruce klidně můžete vzít jako důkaz a výstrahu zároveň.

V současném rozpoložení pro Priskeho mužstvo nemusí být snadné ani středeční pohárové osmifinále na hřišti brněnského Artisu, třetího týmu druhé ligy.

Slovní roztržka mezi hostujícím brankářem Lukou Kharatishvilim a Janem Kuchtou ze Sparty.

Soupeři si totiž na Spartu troufají.

„Apelovali jsme na hráče, že když budou na Letné hrabat devadesát minut, odmění je to,“ vykládal Jan Trousil, kouč Pardubic.

Jako by stačilo jen zahustit střed, poctivě běhat a přidat špetku efektivity, neboť Sparta je v posledních týdnech čitelná až běda. Zabrzděné individuality ji většinou nepodrží a děravá defenziva už vůbec ne.

Nejbolavější domácí porážky Sparty v lize

1:4 se Slavií (6. 10. 2008). Skončil kouč Lavička. Prohra o tři v derby přišla i na podzim 2019.

2:4 s Budějovicemi (22. 11. 2020). Hosté byli do té doby bez výhry a předposlední.

2:4 s Pardubicemi (30. 11. 2025). „I pro mě byl výkon v prvním poločase šokem,“ řekl Priske.

Ač zpětný pohled do statistik napoví o její výrazné převaze, Pardubice byly na Letné i tak nebezpečnější. Téměř každou akci dovedly do zakončení. Devětkrát trefily bránu, takže jim na jednu přímou střelu stačilo necelých 12 přihrávek, zatímco Sparta jich potřebovala 126, čili desetkrát víc. „Věřím, že podobný výpadek se nebude opakovat,“ řekl kapitán Lukáš Haraslín.

Ale na základě čeho?

Nedostatky se přece opakují.

Jakmile sparťané ztratí míč, nejsou schopní včas přepnout a reagovat. Soupeřům nechávají spoustu prostoru. Vpředu spoléhají na Haraslínovo kouzlo, zatímco Rrahmani, který od začátku sezony do konce začátku října nastřílel celkem devět gólů, už devátý zápas mlčí. Kuchta je podrážděný, Birmančevič nevýrazný a dravce Mercada trápí herní výkyvy.

Snad to byl poslední výpadek. To bylo neakceptovatelné, říká kapitán Sparty

Vzadu už se Sparta nemůže spolehnout na elegána Panáka a držák Uchenna, který měl na startu ročníku možná nejlepší formu, je na marodce. Zvláštní zacházení kouč Priske dopřává navrátilci Kadeřábkovi, jednomu z lídrů, jenž po výborném vstupu do sezony o stálé místo v sestavě přišel. Na jeho pozici častěji naskakuje Ekvádorec Preciado a Priske tvrdí: „Mám dva výborné hráče a musím se nějak rozhodnout.“

Přitom třeba minulý týden na Legii v Konferenční lize, kde Sparta vyhrála hlavně díky skvělému Vindahlovi v bráně, ti dva ukázali, že si společně na hřišti umějí vyhovět, i když jeden z nich musí na nezvyklý post. Není to varianta?

Vždyť Sparta s Kadeřábkem v zahajovací jedenáctce od léta neprohrála, což platí i dál, protože do duelu s Pardubicemi bývalý reprezentant vstoupil z lavičky.

Ermal Krasniqi se ve skluzu snaží trefit míč, přihlíží Pavel Kadeřábek.

„Zodpovědnost jde pochopitelně i za mnou. Co se děje na hřišti, je odraz toho, jak trénuju,“ hodnotil nepovedené utkání trenér Priske. „Já jsem ten, kdo si vezme rukavice a jde bojovat do ringu.“

V něm si teď ovšem sparťané nevědí rady, i když proti nim stojí sok z jiné váhové kategorie.

Od říjnové remízy se Slavií, kterou na Letné navzdory početní výhodě nedokázali dorazit, jim los přál: Slovácko, Bohemians, Karviná, Teplice, Boleslav a Pardubice.

NEJ Z LIGY: Mlaďas prorokem, nový Zafeiris pro Trpišovského a co se stalo Červovi?

V šesti zápasech jen jeden soupeř z první poloviny tabulky, přesto z toho byly jen dvě výhry, dvě remízy a dvě porážky, což Spartu ve vzpomínkách vrací o rok zpátky.

Tehdy v říjnu a listopadu zvítězila jen jednou a sezonu tím vyhodila do povětří.

Co teď? Budíček!

Nejen proto, že od páté Plzně je druhá Sparta aktuálně stejně daleko jako od vedoucí Slavie.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Červená pomohla, ale byli jsme lepší mužstvo. Hyský před hráči Plzně smekl

Trenér Plzně Martin Hyský během zápasu s Mladou Boleslaví.

Plzeňští fotbalisté dostali k první adventní neděli od Mladé Boleslavi dlouhou početní výhodu, kterou nakonec proměnili v tři body do ligové tabulky, soupeř jen tři minuty před koncem korigoval na...

1. prosince 2025

Hodný a zlý v Brně? Martin mi připomíná Simeoneho, říká Saňák o Svědíkovi

Trenér Jiří Saňák před lavičkou Zbrojovky Brno. Mužstvo v druholigovém zápase...

Před střídačkou brněnské fotbalové Zbrojovky se střídají jako hodný a zlý muž. Hlavní kouč Martin Svědík umí koulet očima i v momentech, kdy lídr druholigové tabulky vede doma o tři góly. Asistent...

1. prosince 2025  10:31

