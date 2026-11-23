Tipnete si, jak dlouho se hrdý klub bude vzpamatovávat tentokrát? Byl to v kancelářích na Letné a na Strahově velký pondělní třesk. Skončil nejen Rosický, ale i jeho chráněnec Brian Priske. Dva symboly nedávného úspěchu, ale také nynějšího úpadku.
Současná Sparta nemá tvář. Nezvládla letní rekonstrukci kádru. Je křehká, zranitelná a nesebevědomá, což podtrhla i nedělní porážka 1:3 s Libercem, v součtu všech soutěží už devátá v aktuální sezoně. Na vedoucí rivaly ze Slavie ztrácí měsíc před Vánoci 13 bodů a reálně je ze hry o všechny trofeje.
Ze všeho nejdřív by si ale Sparta měla říct, kým chce vlastně být.