Čas na vysněný přestup? Sparta řešila nabídku na Kairinena z bundesligy

O jeho odchodu se mluví dlouho, teď může mít sparťanský záložník Kaan Kairinen namířeno do bundesligy. Finský reprezentant se během minulé sezony netajil tím, že by si v Česku rád vykopal lepší angažmá a z Prahy odešel. Nastal čas?
Kaan Kairinen slaví gól, který poslal Spartu do vedení nad Salcburkem.

Kaan Kairinen slaví gól, který poslal Spartu do vedení nad Salcburkem. | foto: Reuters

Liberecký Ahmad Ghali v souboji s Kaanem Kairinenem ze Sparty
Hráči Sparty slaví gól v utkání s Araratem.
Sparťanský útočník Jan Kuchta slaví svou trefu v utkání s Jabloncem.
Qazim Laci (vlevo) a Kaan Kairinen na tréninku během soustředění v německém...
45 fotografií

Podle informací webů iSport.cz a Livesport Zprávy na Letnou přišla nabídka od Werderu Brémy, osmého týmu minulé sezony německé ligy.

Jenže částka zatím neodpovídala představám Sparty, a tak se čeká na další. Hodnota finského technika je zhruba 5,5 milionu eur (135 milionů korun).

Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

„V Praze prožívám skvělé období, ale zůstat napořád tu nechci. Uvidíme, jaká bude situace po sezoně. Osobně mi je jedno, jestli bych šel do Španělska, Itálie nebo do Německa,“ odpovídal racionálně Kairinen loni v listopadu pro finský deník Yle Urheilu. O prodeji, který dával smysl nejdřív teď v létě, mluvil i hráčův agent.

A tak se situace logicky řeší.

„V jeho případě zatím nic hotového není, ale Brémy patří mezi kluby, které se na něj dotazovaly,“ podotýká zdroj serveru inFotbal.cz. Pokud přijde adekvátní nabídka, na Letné by Kairinenově odchodu nejspíš nebránili.

Kairinen myslí na elitní ligu: Ve Spartě prožívám skvělé období, ale chci výš

Sparta by mohla okamžitě reagovat příchodem norského záložníka Siverta Mannsverka z Ajaxu. Podle dostupných informací půjde o roční hostování s opcí. Mannsverk je však proti Kairinenovi bez většího herního vytížení.

Na jeho místě může nastupovat i rozehraný dánský šikula Magnus Kofod Andersen, jenž v posledních týdnech stoupá. Naposledy v Liberci hráli spolu s Kairinenem vedle sebe.

Kaan Kairinen (vpravo) a Bernardo Silva sledují míč v zápase Sparty s Manchesterem City.

Finský kreativní záložník s citem pro hru má zásadní podíl na obou sparťanských titulech v letech 2023 a 2024 včetně následného postupu do Ligy mistrů. Tam zazářil při zápase ve Stuttgartu, kdy přesným přímým kopem z dálky vyrovnal na konečných 1:1.

Dohromady odehrál stabilní člen základní sestavy finské reprezentace za Spartu 114 zápasů, dal pět gólů a rozdal 21 asistencí.

Do Česka přišel z norského Lilleströmu před Vánoci 2022 a poměrně rychle se vypracoval v oporu. Nezabrzdila ho ani zlomenina, kterou utrpěl na konci ročníku 2023/24. Uzdravil se, zahrál si Ligu mistrů a teď vyhlíží vysněnou štaci.

Dočká se?

