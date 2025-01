Nejdřív se ukaž! Sparta už mohla Kuchtu koupit, jenže Rosický jedná opatrně

„Honzu jsme mohli koupit hned, ale to jsem nechtěl,“ překvapil Rosický v rozhovoru pro Nova Sport.

Osmadvacetiletý útočník se v předchozích dvou letech výrazně podepsal pod dva sparťanské tituly, vstřelil 37 gólů a na 20 nahrál. V létě ho za dva a půl milionu eur koupil Midtjylland poté, co sám reprezentant kvůli nižšímu vytížení preferoval změnu prostředí. A ideálně zahraničí.

„Když jsem seděl po zápase v Malmö v autobusu cestou na letiště, měl jsem už jasno: Musíš jít! Kdybych zůstal, pro můj fotbalový vývoj by to byla konečná,“ popisoval Kuchta v létě pro iDNES.cz.

„Zdlouhavě vysvětlím celý příběh,“ začal Rosický ve předzápasovém studiu na letenské trávě. „V minulých dvou sezonách byl stěžejním hráčem. Nepříjemný a agresivní. Měl dvě velmi lukrativní nabídky, ale domluvili jsme se, že čas nastane v létě. Slíbili jsme mu, že ho pustíme.“

„Po Euru ale nebyl fyzicky ani mentálně ideálně nastavený a řešil, kam půjde,“ pokračoval Rosický.

Vybral si Dánsko, ale situace se otočila ve chvíli, kdy mu půlroční angažmá v Midtjyllandu vůbec nevyšlo. Nesedl mu herní styl, trápil se a dal pouhé dva góly.

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) vítá zpátky v klubu útočníka Jana Kuchtu.

„Sparta mi hodila pomocné laso,“ uznal Kuchta po lednovém návratu.

Jenže zároveň zůstala obezřetná, což teď Rosický sám potvrdil. „Začne od nuly. Co bylo, je historie. Nikdo nebude hrát za zásluhy. Musí všem ukázat, že je to Honza Kuchta, který tu byl před dvěma lety a ne ten, co v létě odcházel,“ prohlásil sparťanský sportovní ředitel.

Poprvé se Kuchta ukáže až v domácí soutěži na Slovácku, do té doby nastoupit nesmí, protože hráčské soupisky na Ligu mistrů se uzavírají na celou základní část, tedy v září.

Své spoluhráče tak bude podporovat z tribuny i za týden v Leverkusenu. A zbytek už je jen na něm.