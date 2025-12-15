Chance Liga 2025/2026

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy. Teď je to přesně naopak. Liberec, Pardubice, Teplice. A jen dva body. „Štve nás, že jsme poztráceli s týmy, které bychom měli porážet, se vší úctou k nim,“ líčil obránce Jaroslav Zelený po remíze 2:2 s Libercem.
Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Brankář Liberce Tomáš Koubek zasahuje v zápase proti Spartě.
Jan Kuchta a Sivert Mannsverk po vyrovnávacím gólu na 2:2 v 85. minutě utkání...
Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě.
Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...
Právě důležitost domácího finiše, který ve čtvrtek uzavře závěrečný zápas Konferenční ligy s Aberdeenem, si kouč Brian Priske uvědomoval už po vítězství v Craiově (2:1).

„Náš úkol? Jednoznačně šest bodů. Musíme podat dva velmi jisté výkony,“ předeslal.

Sparťané proti Liberci nastoupili s chutí, v útoku se rvali, drželi míč a vytvářeli si spoustu šancí. Žádné unavené vystoupení s tím, že se zápas vyhraje sám. A přesto to nevyšlo.

Přitom venku stačilo Spartě v posledních týdnech na vítězství vstřelit jeden dva góly. „Kluci našli pevnou zem, od které se odrazili a venku se teď na defenzivu můžeme spolehnout,“ řekl Priske.

Domácí bilance Sparty

v základní části ligy

*2025/26: 21 bodů; 6 výher, 3 remízy, 1 porážka (skóre 21:16)

2024/25: 32 bodů; 10 výher, 2 remízy, 3 porážky (skóre 30:18)

2023/24: 41 bodů; 13 výher, 2 remízy, žádná porážka (skóre 39:11)

2022/23: 34 bodů; 10 výher, 4 remízy, 1 porážka (skóre 36:14)

*odehráno je 10 domácích zápasů z 15

Jenže doma Sparta hraje mnohem útočněji, na riziko, které při podcenění v kombinaci s namotivovaným soupeřem vyústí v góly.

„Neproměňujeme šance a dostáváme hodně gólů z pozic, ze kterých bychom neměli,“ kývl Zelený.

„To se opakuje, máme převahu a kontrolu nad utkáním, soupeř nic nemá, jenže my nejsme schopní přetavit naše možnosti do gólů. Soupeř se třikrát dostane k bráně a dá dva góly, je to na hlavu a není to první případ,“ dodal.

Třeba v domácím utkání s Pardubicemi (2:4) sparťané vystřelili jedenadvacetkrát, proti Liberci vyslali pokusů sedmadvacet.

„Neumíme zúročit tvrdou práci. První poločas jsme přitom úplně kontrolovali, Liberec byl během něj jen pětkrát v našem vápně, my měli plno šancí, ale neproměňovali jsme je. To nás stojí body. To musíme vyřešit,“ uvědomoval si Priske.

„Nesouvisí to ale s tím, jestli hrajeme doma, nebo venku,“ opáčil Zelený.

„Takové domácí prostředí jako máme my sice pomůže, ale s týmem, který máme, bychom neměli rozlišovat, jestli hrajeme doma, nebo venku. Máme tak silný kádr, že bychom měli zvládat vše,“ doplnil.

Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

Kvalitu ale Sparta v útoku nepotvrzuje. Víc než dva góly dala naposledy 2. října proti Shamrocku Rovers (4:1). V lize to bylo o pět dnů dřív v Ostravě (3:0). Tehdy Sparta ještě šlapala a přetahovala se o první místo se Slavií.

Po dvou měsících, na konci podzimu, už na Slavii ztrácí sedm bodů.

„Už pět bodů před tímto kolem bylo hodně, sedm bodů není příjemná pozice, byli bychom radši na dostřel, nebo před nimi. Doufejme, že nám pauza pomůže a že na jaře budeme lepší, hlavně výsledkově,“ řekl Zelený.

Bilance Sparty po 19 kolech

2025/26: 38 bodů; 11 výher, 5 remízy, 3 porážky (skóre 35:23)

2024/25: 37 bodů; 11 výher, 4 remízy, 4 porážky (skóre 35:22)

2023/24: 50 bodů; 16 výher, 2 remízy, 1 porážka (skóre 47:13)

*2022/23: 39 bodů; 11 výher, 6 remíz, 2 porážky (skóre 41:19)

*na podzim se hrálo kvůli MS v Kataru jen 16 kol

Sparta si může zvednout náladu ve čtvrtek. Když zvítězí, skončí v základní fázi Konferenční ligy mezi nejlepšími osmi a nebude se jí týkat předkolo play off, protože postoupí rovnou do osmifinále.

Zimní pauza Spartě skončí na přelomu ledna a února vstupem do ligy zápasem na Dukle. Do té doby se musí vyladit, aby nezopakovala hrůzostrašné loňské jaro, po němž spadla až na čtvrtou příčku. Tehdy, pod hlavním trenérem Larsem Friisem, měla po podzimu o bod méně než teď.

„Je to výzva. Je můj džob začít v lednu nanovo a prát se o každý bod,“ burcoval Priske.

Už jednou podobnou situaci zažil, když ve své první sezoně ztrácel na Slavii po devatenácti kolech rovněž sedm bodů, tenkrát se hrálo na podzim kvůli mistrovství světa ale jen šestnáct kol. A na konci slavila titul. V ročníku 2023/24 pak Priske předvedl podzimní jízdu, po které měl bodů padesát.

Tentokrát jich nasbíral jen 38. A po třech letech musí znovu spoléhat na jarní obrat.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Libercem.

Před novináři bývá za kliďase, málokterý dotaz ho vyvede z míry. Ale po remíze 2:2 s Libercem Briana Priskeho, kouče fotbalové Sparty, jedna otázka nadzvedla. Vůbec se mu nelíbilo, když jeden z...

14. prosince 2025  22:26

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

