Zůstanou Kanga, Hancko, Nita? Vedení ví, jaké hráče chci udržet, řekl Kotal

Konkrétní sparťanský kouč nebyl, dá se nicméně odhadnout, kde je absolutní priorita.

Jmenuje se Dávid Hancko.

Dvaadvacetiletý obránce i proti Jablonci (3:0) zazářil, opět podal sebejistý, takřka bezchybný výkon, který korunoval asistencí na druhý gól Libora Kozáka.

Když střídal, aby přepustil své místo Davidu Lischkovi, celá Letná skandovala jeho jméno.

„Snažím se ukazovat to nejlepší, co ve mně je,“ říkal Hancko v televizním rozhovoru s reportérem O 2 Sport. „Několikrát jsem říkal, že bych chtěl zůstat ve Spartě. Teď už je to na ostatních, ale já věřím, že se to nakonec podaří dotáhnout.“



Věří on, věří kouč, věří celá Sparta. Nejde však o snadnou záležitost.

Fiorentina, odkud slovenský fotbalista v Praze hostuje, požadovala v opci za přestup 160 milionů korun, což je na místní poměry astronomická suma. Sparťané logicky touží částku srazit o zhruba šedesát milionů.

„Určitě bych ho chtěl udržet. Jsou to složitá jednání, uvidíme, co se povede,“ prohlásil Kotal.



Hancko je důležitou postavou v jarní jízdě Sparty, která ovládla národní pohár, v lize vyhrála osm z posledních devíti zápasů a pojistila si třetí příčku v tabulce. Na stoperu vedle něj válí i Lukáš Štetina. Zdánlivě nekonečné hledání pravého dua středních obránců kouč Kotal, zdá se, na rozdíl od svého předchůdce Václava Jílka, vyřešil.

Proto si snad ani nechce představit, že by se stejným problémem musel po konci sezony zabývat znovu.

Závěrem ročníku také vyprší kontrakt záložníkovi Kangovi, druhému nejlepšímu střelci Sparty. A nová smlouva podle posledních zpráv zatím podepsaná není, což platí i pro Semiha Kayu, Georgese Mandjecka, Costu Nhamoinesu a Martina Frýdka.

„Smlouvy končí hodně hráčům, musíme to doplnit, ale na adaptaci nových bude hrozně krátký čas. Osmého končíme, čtyřiadvacátého začíná příprava, o měsíc později se hraje... Uvidíme, kdo nakonec odejde. Bude málo času to dát dohromady, nebude to lehké, ale věřím, že se to povede,“ řekl Kotal.



Sparťanský kouč ještě vyvrátil, že by se s klubem měl loučit Florin Nita, jehož za výkon proti Jablonci velmi chválil.

„Zachytal velmi dobře, chtěl bych jeho výkon vyzdvihnout,“ uvedl. „A má u nás platnou smlouvu. Podle mých informací zatím nikam neodchází, uvidíme v následujících dnech. Je to otázka jednání.“



Pro případ, že by se Nitu nepodařilo podepsat, má nicméně Sparta už připravené řešení, na konci května přivedla Dominika Holce coby volného hráče po konci v Žilině. Druhou posilou pro nadcházející ročník je bulharský ofenzivní záložník či útočník Martin Minčev.