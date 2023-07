Vrátí se Kovář? Stojíme o něj. Čekáme na rozhodnutí Manchesteru, říká Priske

„Čekáme na rozhodnutí z Anglie. V tuhle chvíli nemůžeme dělat nic jiného, bohužel to není na nás,“ krčil rameny.

Manchester United aktuálně nemá vyřešenou pozici brankáře. Současné jedničce Davidu de Geovi končí smlouva. Dean Henderson, který hostoval v Nottinghamu, je od ledna zraněný. Variantou tak pro anglický celek může být i Matěj Kovář, který ve Spartě získal mistrovský titul.

Ze stejného důvodu jej chtějí udržet také letenští.

„Matěj ale zažil skvělou sezonu a my usilujeme o to, abychom kontrakt prodloužili. Do té doby máme Vojtěcha Vorla a Jakuba Surovčíka.“

Další nejistotu vytvořilo zranění stopera Martina Vitíka na malém Euru. Jak je na tom?

Je na tom dobře. Absolvoval rentgen a výsledek je pozitivní. Čekáme, že se bude postupně zotavovat a jsme rádi, že jsme se vyhnuli tomu, čeho jsme se obávali.

A co Jakub Pešek? S Jihlavou odehrál poločas. Je už stoprocentně fit?

Byl skvělý. Rádi jsme ho po desetiměsíční absenci viděli zpátky na trávníku. Bude mít těžký začátek, ale věřím, že se dá dohromady a bude připravený.

Jak jste první přípravný zápas, který jste prohráli 1:2, viděl? Byl jste spokojený s mladíky?

Nikdo z nás nebyl rád za konečný výsledek. Výkon neodpovídal našim standardům. Zvlášť, když jej předvedeme doma. Ale musíme vnímat celý kontext. Jsme na začátku přípravy, trénujeme jen s 22 hráči, posledních sedm dní jsme měli pokaždé intenzivní jednotku. Do zápasu jsme šli s úplně jinými úkoly, jsme rádi, že se předvedli kluci z B týmu a navrátilci z hostování. Každému jsme dali pětačtyřicet minut, aby se udrželi v zápasovém rytmu.

Sparťanský trenér Brian Priske s kapitánem Ladislavem Krejčím ukazují nový výroční dres pro sezonu 2023/24. V ní klub oslaví 130 let od založení.

Dokážou se někteří navrátilci prosadit, aby odjeli s týmem na soustředění?

Hostovačky se nám povedly, kluci hráli pravidelně a často. Potřebujeme, aby v týmu zvýšili konkurenci a pozvedli kvalitu. Naše stabilní mužstvo je na tom ale velmi dobře fyzicky, takže se budou muset výrazně zlepšit, aby dosáhli na jeho úroveň. V průběhu dvou týdnů se ale plynule zapojili a teď je na nich, aby prokázali, že na to mají. Poté se rozhodneme, jestli některé z nich vezmeme na soustředění.

Ve třetím předkole Ligy mistrů můžete narazit třeba na Dinamo Záhřeb, vašeho avizovaného soupeře v přípravě. Přemýšleli jste, že byste výběr změnili?

Samozřejmě nám to proletělo hlavou, když jsme tu možnost zaregistrovali. My ale potřebujeme do přípravy kvalitní soupeře, a tak jsme se rozhodli u původní volby zůstat. Uvidíme, co se nakonec stane. Je mi jedno, koho dostaneme, nemám v tomto ohledu žádnou preferenci.