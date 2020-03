Dočkal: Nepodléhejme panice, buďme ohleduplní. Je to test společnosti

Státní orgány v neděli v noci vyhlásily kvůli šíření viru, jenž způsobuje onemocnění, COVID-19 karanténu a pro Dočkala to mimo jiné znamená, že musel doma zůstat i po víkendu.

„Sledovali jsme zprávy a čekali, jaká budou další opatření a jestli v pondělí pojedu na Spartu. Nakonec se potvrdilo, že na trénink ani nepojedeme,“ uvedl Dočkal v rozhovoru pro klubový web.



Sparťanský kapitán vnímá nařízení vlády, uvědomuje si, že je v současné situaci nutné nechovat se sobecky. Proto na fanoušky apeluje.

„Buďte k sobě ohleduplní, berete to zodpovědně a nepodléhejte panice. Je to test společnosti, jak k sobě dokážeme být ohleduplní a nezatahovat do rizika lidi okolo sebe. Pokud někdo neposlechne nařízení nebo nastavená pravidla, není žádný hrdina. Neohrožuje jen sebe, ale okolí a rodinu,“ prohlásil.

Nejnovějším vládním nařízením se zakazuje volný pohyb osob na veřejnosti, lidé smí ven pouze v případě, že jdou do práce či nakoupit potraviny a další nezbytně nutné prostředky, výjimkou jsou mimo jiné i cesty za rodinou nebo blízkými (více zde).

„Byl bych rád, aby lidi uposlechli výzvy a chovali se podle toho. Aby to nezašlo někam, kam nechceme, a naopak to mělo co nejhladší průběh a mohli jsme se zase co nejrychleji věnovat tomu, co máme rádi,“ podotkl Dočkal.



Reprezentační opora je v průběžném kontaktu se spoluhráči z národního týmu, probírala s nimi mimo jiné plánovaný březnový sraz a přípravné zápasy v USA.

„Ještě před nedávnem nikdo nečekal, že opatření půjdou tak rychle a striktně,“ řekl Dočkal ke zrušenému programu českých fotbalistů.

„Klukům v zahraničí to nezávidím. Kdyby teď byla možnost odcestovat, tak už to moc nedává smysl. Po příjezdu čtrnáct dní karanténa, pokud by se vraceli zpět, čekalo by je asi to samé znovu. Je to pro ně složitější. My jsme aspoň doma, kde to známe, máme okolo sebe rodinu, které můžeme pomoct nebo se postarat o prarodiče. Oni tu možnost mít nebudou,“ pravil.

Než se bude moci znovu naplno zabývat fotbalem a trénovat se spoluhráči, bude se zkušený záložník připravovat samostatně.

„Potřebuju se stavit na Spartě a vyzvednout si věci, které budu potřebovat. Musím mít u sebe sporttester, aby byl z tréninků záznam, který se dá zkontrolovat a podle kterého se můžu kontrolovat já,“ vysvětlil.

„Nějakou dobu nám nezbývá nic jiného než se připravovat takhle a doufat, že všechno půjde dobře,“ pokračoval. „Teď jsou na světě důležitější věci než fotbal, ale samozřejmě mi bude chybět. I ten pocit být na hřišti. Doufám, že se na něj zase brzy vrátíme.“