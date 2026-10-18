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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Baník - Sparta, do základu se vrací Alcócer, hrají také Mercado či Hoever

Autor:
Sledujeme online   14:04

Sparťanský brankář boxuje míč po rohovém kopu Baníku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sparťanští fotbalisté po nepovedeném pohárovém zápase s Lilleströmem hrají v Ostravě. Baník pětkrát pro změnu za sebou nevyhrál a chce se na favorita vytáhnout. Utkání 11. kola má výkop v 15.00 a můžete sledovat v online reportáži.

Sparta proti Lilleströmu inkasovala v nastavení a s norským celkem jen remizovala 1:1, což je pro ni v Evropské lize velká ztráta. Teď si chce spravit v lize a zároveň se přiblížit vedoucí Slavii, která v sobotu jen remizovala s Hradcem.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Macek, Vydra, Sochůrek – Mercado, Brunes, Alcócer.

Proti Lilleströmu udělal Priske několik změn, teď volí takřka totožnou sestavu jako před týdnem proti Pardubicím, jen místo Singhateha hraje od začátku Alcócer.

V Ostravě chce Sparta navázat na tři vyhrané prvoligové zápasy, v nichž nedostala gól. Naproti tomu Baník se potýká se špatnou formou a z posledních pěti zápasu získal pouze bod.

Chance Liga 2026/2027
18. 10. 2026 15:00
Ostrava : Sparta
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Sestavy:
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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