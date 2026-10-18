ONLINE: Baník - Sparta, do základu se vrací Alcócer, hrají také Mercado či Hoever

Sparta proti Lilleströmu inkasovala v nastavení a s norským celkem jen remizovala 1:1, což je pro ni v Evropské lize velká ztráta. Teď si chce spravit v lize a zároveň se přiblížit vedoucí Slavii, která v sobotu jen remizovala s Hradcem.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Macek, Vydra, Sochůrek – Mercado, Brunes, Alcócer.
Proti Lilleströmu udělal Priske několik změn, teď volí takřka totožnou sestavu jako před týdnem proti Pardubicím, jen místo Singhateha hraje od začátku Alcócer.
V Ostravě chce Sparta navázat na tři vyhrané prvoligové zápasy, v nichž nedostala gól. Naproti tomu Baník se potýká se špatnou formou a z posledních pěti zápasu získal pouze bod.