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Chance Liga 2026/2027

Sparta může přijít o Sörensena. Kodaň mu přeju, ale chci, aby zůstal, řekl Haraslín

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  15:21
Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers.

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kapitán Lukáš Haraslín na předsezonní tiskové konferenci Sparty.
Trenér Brian Priske (vlevo) a kapitán Lukáš Haraslín na předsezonní tiskové...
Kapitán Lukáš Haraslín na předsezonní tiskové konferenci Sparty.
Liberecký záložník Patrik Dulay s míčem před sparťany Matějem Rynešem a Asgerem...
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Ve fotbalové Spartě už spolu strávili čtyři sezony. Když před rokem dostal slovenský reprezentant Lukáš Haraslín kapitánskou pásku, učinil z dánského obránce Asgera Sörensena svou pravou ruku směrem k zahraničním hráčům. Teď by o něj kvůli zájmu Kodaně mohl přijít.

„Tři roky už spolu na Strahově sedíme vedle sebe, takže k sobě máme vážně blízko,“ rozpovídal se Haraslín na předsezonní tiskové konferenci.

O zájmu dánského velkoklubu informoval tamní deník Tipsbladet, následně Sparta podle serveru inFotbal prvotní nabídku ve výši pětadvaceti milionů korun odmítla.

V Dánsku ale předpokládají, že se týmy dohodnou a třicetiletý stoper zamíří domů.

Kapitán Lukáš Haraslín na předsezonní tiskové konferenci Sparty.

„Pořád chcete, aby byl o hráče Sparty zájem, a teď skutečně je. Je skvělé, že se o něj v jeho věku zajímá klub velikosti Kodaně a moc bych mu přál, kdyby mu to vyšlo a pomohlo v kariéře,“ doplnil Haraslín.

Spolu ve Spartě vyhráli dva tituly, domácí pohár, postoupili do Ligy mistrů i do čtvrtfinále Evropské ligy, když vyřadili turecký Galatasaray. Sörensen byl jednou z prvních posil, která přišla na začátku éry Briana Priskeho, a hned v prvním ročníku si vysloužil ocenění obránce sezony.

„Chtěli bychom udržet všechny klíčové hráče. A jestli si umím představit Asgiho odchod? Ano, ale nechci to,“ řekl dánský kouč.

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Sörensen odehrál za Spartu 144 zápasů, suverénně nejvíc ze všech angažmá, a jako obránce se prosadil třináctkrát.

„Také bych byl radši, kdyby zůstal,“ kývl Haraslín.

Sparta na Sörensenovo místo může přivést norského stopera Tobiase Guddala, který vyčnívá svými dvěma metry. O zájmu informoval server Nordlys, ale konkrétní odpověď od trenéra nezazněla.

„Spekulace jsou pro vás, já se soustředím na kluky, které mám na starosti. Jiné věci neřeším, pokud se něco stane, budu připravený, protože se o posílení kádru neustále bavíme,“ přidal Priske.

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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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