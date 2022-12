Možné posily pro Spartu: srbský obránce, finský záložník či účastník MS v Kataru

Po skončení podzimní části, kterou zakončili úspěšným osmifinále domácího poháru v Ostravě (3:2), dostali sparťané dovolenou. Poslední dva týdny absolvovali už zase na hřišti.

Prosincový blok hráčům třetího týmu Fortuna ligy pomalu končí. Až se po svátcích sejdou k další fázi zimní přípravy, trenér Brian Priske by měl přivítat několik nováčků.

Jednat by se mělo o zahraniční fotbalisty, které si vyhlédl právě dánský kouč a v české lize podobné typy hráčů nejsou k mání.

Podle informací zahraničních médií jde o srbského levého obránce Dimitrijeho Kamenoviče z Lazia Řím, finského reprezentačního středopolaře Kaana Kairinena či australského křídelníka Awera Mabila z Cádizu, účastníka mistrovství světa v Kataru.

Mabila a Kairinena dánský kouč dobře zná ze společného působení v Midjyllandu.

Petr Ševčík v dresu Slavie a Awer Mabil z Midtjyllandu během play off Ligy mistrů v Edenu.

Sedmadvacetiletý levý křídelník Mabil působil pod Priskem tři roky, letos v létě přestoupil do týmu španělské ligy Cádizu.

Sezonu začal v základní sestavě, ale po nevydařeném startu mužstva se po pěti kolech přesunul mezi náhradníky a dostával už velmi málo příležitostí.

Na šampionátu v Kataru jako náhradník zasáhl do zápasů v základní skupině proti Francii a Tunisku.

Třiadvacetiletý vytáhlý středopolař Kairinen má sedm startů za finskou reprezentaci, v září nastoupil v obou zápasech Ligy národů proti Černé Hoře a Rumunsku.

Do prosince 2020 sice patřil Midtjyllandu, ale starty sbíral především na hostováních v Turku, HJK Helsinky a Lilleströmu, kam letos v lednu přestoupil.

Finský reprezentační záložník Kasper Kaan Kairinen v dresu norského Lillleströmu.

Když Priske v červnu Spartu převzal, chtěl nejdřív poznat současný kádr. Vyloženě „jeho příchodem“ byl dánský stoper Asger Sörensen z Norimberku. Posila, do které se Sparta trefila. I proto se dál dívá po hráčích ze Skandinávie.

To ale není případ urostlého dvaadvacetiletého srbského obránce Dimitrijeho Kamenoviče.

Odchovanec Čukaričky Bělehrad v létě 2021 za tři miliony eur přestoupil do Lazia Řím, ale do sestavy se neprosadil. Dosud v blankytně modrém dresu odehrál jediný ligový zápas, bylo to v květnu v závěrečném kole minulé sezony proti Hellasu Verona.

Kamenovič je srbským reprezentantem do 21 let, nastupuje na levé straně zadní řady či jako stoper.

„Dohoda se Spartou je blízko. Půjde o hostování s opcí na přestup. Částka by měla být 2,5 milionu eur,“ napsal renomovaný italský novinář Gianluca Di Marzio, který má většinou přesné informace.