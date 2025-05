Opačným směrem míří Hodouš Součástí transferu Santiaga Enemeho do Sparty je odchod jedenadvacetiletého Petra Hodouše do Liberce, který přesun oznámil na webu. Ten na jaře hostoval v Českých Budějovicích a předtím působil ve sparťanské rezervě. „Chtěl bych se prosadit v základní sestavě a kdybychom to v příští sezoně dotáhli mezi nejlepších pět, bylo by to pěkné. Slovan vnímám jako velký klub s ambicemi,“ řekl Hodouš. Ve druhé polovině sezony stihl v první lize patnáct utkání a připsal si dvě asistence.