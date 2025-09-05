Chance Liga 2025/2026

Osmá letní posila pro Spartu. Z Jablonce přichází defenzivní univerzál Martinec

  18:23aktualizováno  18:28
Fotbalová Sparta hlásí osmou letní posilu, z Jablonce přichází sedmadvacetiletý Jakub Martinec. Defenzivní univerzál, který zvládne zahrát na stoperu i v záloze, podepsal na Letné víceletý kontrakt.
Jakub Martinec v dresu pražské Sparty.

Jakub Martinec v dresu pražské Sparty.

Jablonecký obránce Jakub Martinec (vlevo) se raduje ze svého gólu.
Jablonecký obránce Jakub Martinec (vlevo) se snaží vypíchnout míč Michalu...
Jablonecký Jakub Martinec se otáčí za balonem během utkání proti Liberci.
Jablonecký Jakub Martinec (druhý zleva) a Denny Samko z Karviné sledují balon.
O spojení Martince se Spartou se spekulovalo dlouhodobě, v posledních dnech však jednání zintenzivnila. Navzdory tomu, že už ho letenští nestihnou zapsat na soupisku pro Konferenční ligu, jelikož uzávěrka byla v úterý o půlnoci.

Martinec, 188 centimetrů vysoký a robustní fotbalista, tak Spartě nejspíš pomůže především v domácí soutěži, kde by vzhledem k rotaci a náročnému programu mohl nasbírat slušný počet minut. Trenérovi Brianu Priskemu se může hodit jak ve stoperské trojici, tak ve středu pole.

„Jakuba přivádíme proto, že je zodpovědný při obranných činnostech a sebevědomý v osobních soubojích, které dokáže vyhrávat. Je velmi platný při standardních situacích před oběma brankami,“ řekl pro klubový web sparťanský prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Je to svým způsobem podobný defenzivní univerzál jako Jaroslav Zelený, kterého Sparta shodou okolností před třemi lety získala taktéž z Jablonce.

Martinec s fotbalem začínal v rodném Vysokém Mýtě, velmi brzy se však přesunul do Hradce Králové, kde prošel mládežnickými kategoriemi a dva roky nastupoval i za A-tým, první ligu si ale v jeho dresu nezahrál. V létě 2020 pak přestoupil do Jablonce, kde stihl odehrát 158 zápasů, vstřelil v nich 14 gólů a zapsal sedm asistencí.

Vzhledem ke své výšce je hrozbou především ze standardních situací, zároveň se pyšní i relativně vysokou úspěšností přihrávek (kolem 80 %), což je pro stopera v týmu, který chce hrát zejména kombinačně, klíčová vlastnost.

Jablonecký obránce Jakub Martinec (vlevo) se raduje ze svého gólu.
Jakub Martinec se raduje s jabloneckými fandy po derby s Libercem.

V minulém ročníku odehrál naprostou většinu minut a byl jednou z opor Jablonce, který skončil na senzačním pátém místě. V povedených výkonech pokračuje severočeský klub i v aktuální sezoně, v závěru přestupového období však přišel už o druhého klíčového hráče - před Martincem odešel do Olomouce Michal Beran.

Na rozdíl od Berana si však Martinec na podzim evropské poháry nezahraje.

Pro Spartu je to osmá letní posila a druhá z Jablonce, hned na začátku přestupového období totiž získala Dominika Hollého. Minulý týden přišel z Newcastlu Garang Kuol, před ním dorazili ještě Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Santiago Eneme z Liberce, Kevin Prince-Milla z Dukly, John Mercado z AVS a na hostování Sivert Mannsverk z Ajaxu.

