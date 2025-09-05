Osmá letní posila pro Spartu. Z Jablonce přichází defenzivní univerzál Martinec

O spojení Martince se Spartou se spekulovalo dlouhodobě, v posledních dnech však jednání zintenzivnila. Navzdory tomu, že už ho letenští nestihnou zapsat na soupisku pro Konferenční ligu, jelikož uzávěrka byla v úterý o půlnoci.
Martinec, 188 centimetrů vysoký a robustní fotbalista, tak Spartě nejspíš pomůže především v domácí soutěži, kde by vzhledem k rotaci a náročnému programu mohl nasbírat slušný počet minut. Trenérovi Brianu Priskemu se může hodit jak ve stoperské trojici, tak ve středu pole.
„Jakuba přivádíme proto, že je zodpovědný při obranných činnostech a sebevědomý v osobních soubojích, které dokáže vyhrávat. Je velmi platný při standardních situacích před oběma brankami,“ řekl pro klubový web sparťanský prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.
|
Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu
Je to svým způsobem podobný defenzivní univerzál jako Jaroslav Zelený, kterého Sparta shodou okolností před třemi lety získala taktéž z Jablonce.
Martinec s fotbalem začínal v rodném Vysokém Mýtě, velmi brzy se však přesunul do Hradce Králové, kde prošel mládežnickými kategoriemi a dva roky nastupoval i za A-tým, první ligu si ale v jeho dresu nezahrál. V létě 2020 pak přestoupil do Jablonce, kde stihl odehrát 158 zápasů, vstřelil v nich 14 gólů a zapsal sedm asistencí.
Vzhledem ke své výšce je hrozbou především ze standardních situací, zároveň se pyšní i relativně vysokou úspěšností přihrávek (kolem 80 %), což je pro stopera v týmu, který chce hrát zejména kombinačně, klíčová vlastnost.
V minulém ročníku odehrál naprostou většinu minut a byl jednou z opor Jablonce, který skončil na senzačním pátém místě. V povedených výkonech pokračuje severočeský klub i v aktuální sezoně, v závěru přestupového období však přišel už o druhého klíčového hráče - před Martincem odešel do Olomouce Michal Beran.
Na rozdíl od Berana si však Martinec na podzim evropské poháry nezahraje.
Pro Spartu je to osmá letní posila a druhá z Jablonce, hned na začátku přestupového období totiž získala Dominika Hollého. Minulý týden přišel z Newcastlu Garang Kuol, před ním dorazili ještě Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu, Santiago Eneme z Liberce, Kevin Prince-Milla z Dukly, John Mercado z AVS a na hostování Sivert Mannsverk z Ajaxu.