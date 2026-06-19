Sparta má druhou letní posilu. Z West Hamu přichází maďarský brankář Hegyi

Sparta tak reaguje i na zranění Petera Vindahla, který je mimo od února a začátek přípravy nejspíš nestihne.
„Delší dobu jsme měli plán přivést v tomto přestupním období gólmana. Měli jsme tak dostatek času a nabízelo se nám mnoho alternativ,“ líčil sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Ze všech vytipovaných možností, které jsme měli, jsme vybrali Krisztiána, protože se jedná o brankáře s velmi dobrými fyzickými předpoklady, který při chytání volí správné pozice, na brankové čáře má dobrý reflex a dokáže si poradit s centrovanými míči,“ dodal.
𝑠𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚 𝑑𝑢𝑛𝑘 💥 pic.twitter.com/AO3aCAEEsw— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 19, 2026
Spartu zaujal schopností o konstruktivní výstavbu. „Mezi pozitiva řadíme i dobrou oranizaci a komunikaci,“ zdůraznil Rosický.
Hegyi byl kmenovým hráčem West Hamu, ale v posledních sezonách putoval po hostováních.
Třetiligové anglické Stevenage, nizozemský druholigový Den Bosch, poté skotský prvoligový Motherwell či maďarský prvoligový Debrecín. A naposledy MTK Budapešť ve stejné soutěži.
S ním Hegyi skončil na desátém místě a nasbíral tři čistá konta. Navíc se setkal s dalším čerstvým sparťanem, stoperem Viktorem Vitályosem, kterého na Letné podepsali s předstihem už v zimě.
Hegyi působil v mládežnické akademii West Hamu od roku 2019, přičemž v sezoně 2022/23 byl několikrát na lavičce A-týmu jak v Premier League, tak v Konferenční lize, kterou anglický tým tenkrát ovládl.
Stabilně však nastupoval jako jednička tamní juniorky.
Mezi lety 2021 a 2024 byl Hegyi jedničkou maďarské jedenadvacítky, reprezentoval pravidelně už od šestnácti let. V národním týmu se potkal například s Milosem Kerkezem z Liverpoolu nebo Péterem Baráthem, záložníkem olomoucké Sigmy.
Hegyi je druhou sparťanskou letní posilou. Klub už dříve podepsal jabloneckého útočníka Ebrimu Singhateha.