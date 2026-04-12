Posila bez jediného startu? Sparťan Chávez je opět zraněný, byl na operaci

Na to upozornil před víkendem server inFotbal.cz, který sdílel fotografii finského lékaře Lasseho Lempainena, jak pózuje vedle lůžka třiadvacetiletého obránce.
Sparta pak před utkáním s Teplicemi zprávu oficiálně potvrdila.
„Ekvádorského obránce, který na Letné hostuje z francouzského Lens, teď čeká dlouhé období rekonvalescence. Get well, Jhoanner!“ vzkázal klub na svém webu.
Volně přeloženo se tedy nejspíš po sezoně zase vrátí do Francie. Už se zimním podpisem Sparta doufala, že se rychle zapojí a bude posilou.
|
„Příchod Jhoannera vnímáme jako příležitost. Bude potřebovat určitý čas na adaptaci, protože delší dobu nebyl v pravidelné zápasové zátěži. Je to reprezentant své země s parametry pro mezinárodní fotbal. Vnímáme jeho potenciál dalšího růstu,“ osvětlil tenkrát sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Jenže to se nepodařilo.
Chávez předtím v první části sezony v Lens i kvůli zranění neodehrál žádné utkání, na kontě měl jen pár minut v říjnu za Ekvádor v přípravném duelu proti Mexiku. Ani loni na jaře nehrál, dlouho marodil s poraněním vazů v kotníku.
„Od prvního dne se zapojí do plného tréninku, přejeme si, aby co nejrychleji ukázal své přednosti a dostal se do správného rytmu,“ přál si Rosický.
Místo toho Chávez znovu marodí.
Původně to měl být chytrý tah. Kdyby se talentovaný bek chytil, mohla ho Sparta vykoupit za třikrát nižší cenu, než ho bralo Lens. S variantou, že se vrátí zpět do Francie, se také počítalo. Nakonec to ovšem nejspíš bude bez jediného startu.