Chance Liga 2025/2026

Posila bez jediného startu? Sparťan Chávez je opět zraněný, byl na operaci

  15:03
Od začátku bylo jeho angažmá riskantní, i proto ho Sparta brala na hostování s opcí. Teď je však nepravděpodobné, že by ekvádorský fotbalista Jhoanner Chávez v klubu zůstal. Poté, co ani jednou nebyl v nominaci, musel na operaci šlachy stehenního svalu.
Jhoanner Chávez na jednom ze sparťanských tréninků. | foto: AC Sparta Praha

Na to upozornil před víkendem server inFotbal.cz, který sdílel fotografii finského lékaře Lasseho Lempainena, jak pózuje vedle lůžka třiadvacetiletého obránce.

Sparta pak před utkáním s Teplicemi zprávu oficiálně potvrdila.

„Ekvádorského obránce, který na Letné hostuje z francouzského Lens, teď čeká dlouhé období rekonvalescence. Get well, Jhoanner!“ vzkázal klub na svém webu.

Volně přeloženo se tedy nejspíš po sezoně zase vrátí do Francie. Už se zimním podpisem Sparta doufala, že se rychle zapojí a bude posilou.

Další Jihoameričan ve Spartě. Z elitního klubu Francie přichází obránce Chávez

„Příchod Jhoannera vnímáme jako příležitost. Bude potřebovat určitý čas na adaptaci, protože delší dobu nebyl v pravidelné zápasové zátěži. Je to reprezentant své země s parametry pro mezinárodní fotbal. Vnímáme jeho potenciál dalšího růstu,“ osvětlil tenkrát sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Jenže to se nepodařilo.

Chávez předtím v první části sezony v Lens i kvůli zranění neodehrál žádné utkání, na kontě měl jen pár minut v říjnu za Ekvádor v přípravném duelu proti Mexiku. Ani loni na jaře nehrál, dlouho marodil s poraněním vazů v kotníku.

Jhoanner Chávez (vpravo), nová posila sparťanských fotbalistů, společně se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým.

„Od prvního dne se zapojí do plného tréninku, přejeme si, aby co nejrychleji ukázal své přednosti a dostal se do správného rytmu,“ přál si Rosický.

Místo toho Chávez znovu marodí.

Původně to měl být chytrý tah. Kdyby se talentovaný bek chytil, mohla ho Sparta vykoupit za třikrát nižší cenu, než ho bralo Lens. S variantou, že se vrátí zpět do Francie, se také počítalo. Nakonec to ovšem nejspíš bude bez jediného startu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

ONLINE: Pardubice - Olomouc 0:1, Kliment nedal penaltu, pak otevírá skóre Beran

Sledujeme online
Olomoucký Michal Beran slaví gól proti Pardubicím.

Nevyhráli od začátku března, i proto se musejí zlepšit, pokud chtějí ještě v závěru základní části zabojovat o nejlepší šestku. Fotbalisté olomoucké Sigmy hrají ve 29. kole v Pardubicích, které jsou...

12. dubna 2026  15:44

ONLINE: Teplice - Sparta 0:0, z dálky pálil Mercado, nikdo však nedoráží

Sledujeme online
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Deset bodů ztráta, šest bodů náskok. Sparťanští fotbalisté dál drží druhou příčku v tabulce a do konce sezony je čeká jen domácí soutěž. Ve 29. kole nejvyšší soutěže hrají v Teplicích, které jsou...

12. dubna 2026  15:29

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  15:20

ONLINE: Kinský poprvé od vystřídání chytá, zabere Tottenham? Newcastle vede

Sledujeme online
Antonín Kinský zasahuje v utkání na hřišti Sunderlandu.

V pátek poprvé v historii Premier League klesli fotbalisté Tottenhamu na sestupové příčky. Aby je zase opustili, musejí ve 32. kole porazit Sunderland. V bráně i s Antonínem Kinským, který nahrazuje...

12. dubna 2026  15:20

ONLINE: Ml. Boleslav - Dukla 0:0, hosté mohou dohnat předposlední Baník

Sledujeme online
Souboj v utkání Mladé Boleslavi s Duklou.

Zápas, v němž potřebují zvítězit oba celky. Domácí mladoboleslavští fotbalisté by tím unikli skupině o záchranu, hostující Dukla by zase dohnala předposlední ostravský Baník. Utkání 29. kola Chance...

12. dubna 2026  15:07

Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Viktoria Žižkov

Fotbalisté Žižkova porazili doma ve 22. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí...

12. dubna 2026  13:17

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.

Teoreticky se ještě mohli vyhnout skupině o záchranu. Po sobotní domácí porážce 1:3 od Hradce Králové ale získali fotbalisté Slovácka smutnou jistotu: po roce se budou zachraňovat ve skupině šesti...

12. dubna 2026  9:06

Pardubický útočník Tanko: Sigma? Spolehněte se, že do toho dáme všechno

Pardubický útočník Abdullahi Tanko bojuje o míč s Brunem Unušičem z Dukly.

Na jaře už pardubičtí fotbalisté v Chance lize zvítězili třikrát, naposledy minule 2:0 v Praze na Julisce nad Duklou. Na domácím Stadionu Arnošta Košťála však podobný úspěch teprve vyhlížejí. V...

12. dubna 2026

Domácí premiéra nevyšla, Artisu baráž utíká. Na krásu se nehraje, řekl Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Po sobotní prohře s Vlašimí 1:3 brněnskému Artisu nadále uniká pozice zajišťující boj o postup do nejvyšší české fotbalové soutěže. Novému trenérovi Romanu Nádvorníkovi tak domácí premiéra pořádně...

12. dubna 2026  8:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

