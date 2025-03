Sparto, co se ti děje? Mistr to doma schytal a musí řešit zapeklitý problém

Sci-fi myšlenka, že by snad polepšení sparťané v ďábelském finiši mohli zadupat na suverénní Slavii, rázem úplně vyšuměla. Teď aby se báli, že v závěrečných osmi kolech spadnou na čtvrté místo, což by byla potupa. No jo, jenže aktuálně Sparta opravdu čtvrtá je. Koukněte na tabulku.

V nedělním parádním šlágru se doma nechala okrást od Plzně, která je třetí.

A v sobotu jede za druhou Ostravou, která má na Pražáky z Letné od nepaměti žízeň. Protože Baník hraje sezonu, která se v klubové kronice může zapsat mezi nejúspěšnější, napětí roste.

Věříte Spartě, že zapeklitou situaci ustojí?

„Situace je vážná. Příště prostě musíme nutně vyhrát a znovu se najít,“ pravil trenér Lars Friis.

Ano, může se to podařit. Sparta má osobnosti, zkušenosti, nezlomnou mentalitu a ohromnou podporu rudých davů. Ovšem leccos varuje. Třeba to, jak proti Plzni několikrát pokonila triviální okamžiky v obraně. Skórovala sice rychle jako první, leč po pouhých šesti minutách láteřila, jak snadno se proti třem soupeřům prosadil drobný plzeňský démon Šulc – 1:1.

Kdo uspěje v boji o druhé místo a zahraje si kvalifikaci o Ligu mistrů? celkem hlasů: 423 Baník 29 %(123 hlasů) Plzeň 57 %(239 hlasů) Sparta 8 %(34 hlasů) Je mi to jedno 6 %(27 hlasů)

Vzápětí Sparta prohrávala a z nabitého hlediště poslouchala rýpance, ať se hráči pořádně hýbou. V tu chvíli se domácí zvedli, sám kapitán Panák vyrovnal na 2:2. Umíte si představit ten randál, když Letná vybuchla? Tři minuty po pauze se jaksi nepochybovalo, že mistr získává navrch. Omyl! Za pět minut bylo ouvej, protože potenciální hrdina Panák hrubě podcenil hlavičkový souboj a Sparta byla znovu v šoku. Zato plzeňský golem Durosinmi sebou radostně plácnul o trávník.

Stopeři Sparty prostě udělali příliš přešlapů, až si trenér Friis po právu povzdechl: „Po tolika chybách je strašně těžké takový zápas vyhrát.“

Ale jízda to byla od všech. Šance, přehmaty, kombinace, provokace, pošťuchování. Bez ohledu na výsledek se sluší říct, že se hrál možná nejzábavnější zápas celé sezony. Pro nezaujaté pěkná show, ale co pro sparťany?

Rafiu Durosinmi posílá míč do sítě Sparty. Brankář Peter Vindahl nestačí reagovat.

Utěšovat se tím, že slávisté zbytečně pokazili sobotní zápas a hráli nudně 0:0 s průměrnou Duklou? Ne, to se vážně nehodí.

O druhé místo se musí bojovat s vášní, vervou a hlavně zodpovědně, což nebyl případ nedělního večera, kdy nejprve silný vítr roznášel po hřišti barevné igelity z choreografie a pak se ledově rozpršelo.

Vidina Ligy mistrů, kam se může český vicemistr z kvalifikace protlačit, je extra lákadlo. A tři týmy, které si na stříbro dělají zálusk, jsou každý v docela jiné pozici.

Baník? Překvapení roku, které může hodně vytěžit z euforie. Skoro se blíží té, která zachvátila Ostravu před jedenadvaceti lety, kdy Baník zatím naposledy slavil titul. Trenér Hapal nutí mužstvo fest makat a z enormního nasazení, které podporuje brazilský myslitel Ewerton, se rodí výhry. Až příště přijede Sparta, zase bude hořet trávník.

Plzeň? Je fascinující, jak dlouho se drží ve špičce, i když nemá možnosti jako pražská S. Trenérský mazák Koubek tým omladil, osvěžil, naučil hrát dravě a moderně. Díky němu je Plzeň trendy. Že by byla unavená po smršti v pohárové Evropě? Vůbec. Takový útočník Vydra, oddaně létající po všech čertech, nejprve vytvořil šanci před třetím gólem a skóre na 4:2 posunul sám úžasnou střelou levačkou. A to nemluvíme o záložnících Šulcovi s Červem, kteří si mezi ligou a pohárem ještě strčili dva zápasy za reprezentaci.

Sparta? Podle prognóz, čísel a rozpočtu jednoznačný favorit, jenže je na tom nejhůř. Že nebude mít třetí titul v řadě, je samo o sobě neúspěch, ale skončit mimo první dvě místa, to by byl průšvih jako vrata. I v neděli střídala parádní momenty s hloupými kiksy, což je vlnovka, na níž se pohybuje celou sezonu.