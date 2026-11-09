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Chance Liga 2026/2027

Deset bodů na čelo. Co uděláš, Sparto? Po šlágru bez vítěze je nejspokojenější Slavia

Jan Daněk
David Čermák
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  10:00
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Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.

Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.
Prince Adu skóruje proti Spartě.
Fotbalisté Plzně slaví vyrovnávací gól proti Spartě.
Plzeňský obránce Dweh hlavičkuje na bránu Sparty.
12 fotografií
Není tak dávno doba, kdy jejich zápasy rozhodovaly o titulu. Nedělní šlágr fotbalové ligy mezi Plzní a Spartou spíš napověděl, kdo na něj může už před polovinou sezony zapomenout.

Nebo věříte, že Sparta dokáže docvaknout desetibodovou propast?

A že by se snad mohla zmátořit Viktoria, která nabrala ještě o čtyři body větší ztrátu?

Když hit kola skončil remízou 1:1, mnula si ruce vedoucí Slavia.

Na největší rivaly si už v listopadu vypracovala luxusní náskok, což se nečekalo.

Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč

Sparta cílí na titul rok co rok a letos měla v plánu po dvou letech slávisty sesadit. A také Plzeň s movitým bossem, zbrojařem Strnadem, v létě odvážně vyhlásila útok na zlato.

Teď už může zbrojit leda na trofej útěchy v domácím poháru, Sparta už přišla i o tuhle možnost. Takže za listopadovou mlhou se pomalu začíná zhmotňovat třetí sezona v řadě bez trofeje.

Z posledních osmi zápasů vyhrála jen jeden: doma proti bezradnému Slovácku.

Jak jinak tomu říkat než krize?

Lukáš Červ slaví gól spoluhráče Adua do sítě Sparty.

Kouč Priske může klidně navenek opakovat, jak je spokojený s tím, kolik šancí si sparťané vytvoří, ale nedělní zápas ho rozhodně nemohl uklidnit. Nepřekvapilo by, kdyby se na Letné během reprezentační pauzy řešila jeho budoucnost, protože pomalu ztrácí auru úspěšného a výjimečného trenéra. Aspoň u fanoušků, kteří při děkovačce pískali, nadávali na vedení a skandovali: Priske ven!

Sám po zápase dobře věděl: „Moje práce je zůstat vždy v klidu a pozitivní, ale když se podíváte na tabulku, je jasné, že musíme být lepší. Tlak je ve Spartě samozřejmost a počítá se jediná věc: body.“

V Plzni si kouč často zahříval dlaně v kapsách, stál pořádně rozkročený, jeho postoj vypadal pevně. Ale kdo ví, jak stabilní bude jeho pozice? On ani současná Sparta nejsou v pohodě.

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Když soupeř v úvodu lacině získal roh, Priske se zašklebil a kroutil hlavou. Vyčítavě hleděl k plzeňské střídačce, když útočník Adu zbytečně dohrál sparťanského gólmana Surovčíka. A po plzeňské brance v nastavení seřval čtvrtého rozhodčího Machálka, protože podle dánského kouče měly už být týmy na odchodu do kabin.

Přitom na nepřízeň sudích si určitě nemůže Sparta stěžovat. Viděli jste, jak po čtvrthodině upadl po souboji plzeňský Dweh, zatímco útočník Brunes pelášil za úvodní trefou?

Zdálo se, že drahá norská posila faulovala, opakované záběry to potvrdily. Domácí brankář Wiegele si odnesl balon k místu střetu a demonstrativně dával najevo, že se dodatečně po zapojení videa musí pískat faul. Mýlil se, stejně jako plzeňský trenérský štáb, který za protesty viděl žlutou kartu. Vyžlutit by sudí Starý klidně mohl polovinu VIP zóny, z níž pršely nadávky, a nejslušnější, co zaznělo, bylo: „To si děláte srandu?“

Plzeňský obránce Dweh hlavičkuje na bránu Sparty.

I vztek nejváženějších plzeňských hostů dokládal, jaké emoce sporný moment vyvolal, zvlášť proto, že videorozhodčí vyhodnotili situaci nečekaně rychle a hlavnímu sudímu do verdiktu nezasáhli, což se mělo stát.

Sparta ani tak zaskočeného soka nedorazila druhým gólem. Postupně naopak ztrácela převahu a Viktoria se zvedla. Remíza o zápase vypovídá celkem spravedlivě, ale spokojená s ní nemohla být ani jedna strana. A Sparta už vůbec. Zakončila rozpačité období, které rámovaly dvě podzimní reprezentační přestávky: vypadla z domácího poháru, ztratila tři zajímavě rozehrané duely Evropské ligy, kde se jí vzdálil postup, a výpadky ji čím dál víc tíží i v lize. Prošustrovala body v Ostravě, na Bohemians a nyní v Plzni.

Honba za titulem může připomínat vytrvalostní závod, ale Slavia ke zlatému hattricku zatím sprintuje. Naposledy si pohrála 4:1 s Artisem, brněnským nováčkem, který hrál bezmála osmdesát minut bez vyloučeného kapitána Jeřábka.

Za poslední dvě kola má skóre 9:1 a na čele soutěže bude při reprezentační pauze opečovávat solidní osmibodový polštář před nejbližšími pronásledovateli z Liberce. Sparta je až čtvrtá, za Mladou Boleslaví.

A má důvod přemýšlet, co dál.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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