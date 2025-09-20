Chance Liga 2025/2026

Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil

Autor:
  21:52
Sparťanští fanoušci pískali, protože v tu chvíli jim připadalo, že sudí Marek Radina odchází přehodnotit nařízenou penaltu. Ale jakmile původně udělenou žlutou kartu pro faulujícího Matěje Vydru zrušil a ukázal mu červenou, propukl oslavný řev. Plzeňský útočník svlékl kapitánskou pásku, ironicky zatleskal sudím a ze hřiště naštvaně odešel. Rozhodující moment šlágru 9. kola první ligy, zdá se, sudí vyhodnotil správně.
Hlavní sudí Marek Radina po konzultaci s asistentem u videa uděluje červenou...

Hlavní sudí Marek Radina po konzultaci s asistentem u videa uděluje červenou kartu plzeňskému útočníkovi Matěji Vydrovi (není na snímku). | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Sparty s kotlem oslavují gól Veljka Birmančeviče, který z penalty...
Sparťanský útočník Veljko Birmančevič s chladnou hlavou překonává z penalty...
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...
Sparťanští fanoušci za chrlícího ohňostroje oslavují vítězství ve šlágru...
Sparťan Veljko Birmančevič penaltu následně proměnil. 2:1, otočka a ještě ke všemu oslabený soupeř, který do konce zápasu už nedostal šanci vzdorovat.

I proto hosté zuřili: Nebyl to za faul na Ángela Preciada přeci jen příliš tvrdý trest?

„Penaltě, která se navíc trestá červenou, nerozumím,“ kroutil hlavou plzeňský kouč Miroslav Koubek před novináři. „Asi by stačila žlutá, ale pravidla neznám, stejně si je každý vykládá jinak.“

Sudí se rozhodl pro vyloučení proto, že mu videoasistent doporučil změnu verdiktu. Ve faulu Matěje Vydry viděl surovou hru, což ukázal detailní záběr. Preciadův kotník se nepřirozeně prohnul, podle současného výkladu bylo ohroženo zdraví soupeře, proto červená karta.

Preciado musel po zákroku zraněný střídat, v očích měl slzy. „Ale nebude to nic vážného, dostal pak akorát trochu křeč,“ řekl sparťanský trenér Brian Priske.

Co se stalo?

Do konce zápasu zbývala čtvrt hodina. Ekvádorský krajní hráč kmital do vápna za skákavým míčem od Birmančeviče, Vydra zaváhal.

Díval se po balonu, chtěl ho ještě ve vzduchu odehrát. Jenže Preciado byl rychlejší, dostal se před plzeňského kapitána a ten mu svým pohybem, při kterém podklouzl a oba se do sebe zamotali, přisednul kotník.

„Největší chybu jsem udělal já,“ hlesl poté Vydra v rozhovoru pro televizi Oneplay Sport.

„Matěj se tam dobře zatáhnul, chtěl pomoct mužstvu, ale podklouzl a nezvládl to. Chyběl nám v obraně Dweh, kterého ošetřovali,“ poznamenal trenér Koubek.

Ten se těšil, až si s odstupem pustí opakované záběry. Když je následně rozpitvali ve studiu, experti měli jasno. „Tohle je červená karta kdekoli na hřišti,“ řekl někdejší záložník Zdeněk Folprecht.

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Vydra ani nevěděl, že v tu chvíli soupeři ubližuje. I proto se divil, když videorozhodčí Tomáš Kocourek záhy doporučil ještě přísnější verdikt.

„Špatně jsem to vyhodnotil. Ani nevím, jak jsem to udělal, ale červenou jsem nečekal. Navíc mám od něj šrám, jako by mě kopnul on. Ale nebudu se vymlouvat,“ přemítal sám Vydra v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Přitom předtím prošly jiné hraniční situace. Například úder do obličeje Jana Palusky od Jhona Mercada nebo nepříjemné došlápnutí na Karla Spáčila od Preciada.

„Rozhodčí mi říkal, že byly obě nohy ve vzduchu, takže proto se rozhodl jen pro žlutou kartu,“ líčil hostující záložník Lukáš Červ.

Fotbalisté Sparty s kotlem oslavují gól Veljka Birmančeviče, který z penalty zařídil domácímu týmu obrat a vítězství 2:1 v ligovém šlágru s Plzní.

„Výroky sudích vůbec nebudu komentovat, to nemá cenu. Zákroky na Palusku i Spáčila, který také říkal, že to viděl na přísnější potrestání,“ pokračoval Koubek.

Vydrův zákrok byl však posouzen ze všech nejpřísněji.

„Myslel jsem, že dvojí tresty už se nedávají. Hodně nás to ovlivnilo. Nechci říkat, že bychom vyrovnali, ale v jedenácti by to bylo jednodušší,“ uznal Červ.

Ne, to nebyl dvojí trest. Pokud by sudí Vydrův faul nevyhodnotili jako surovou hru, červenou kartu by nedostal, přestože zmařil soupeři šanci.

Vydra pravděpodobně kromě automatického jednozápasového trestu dostane od disciplinární komise stopku delší. Za surovou hru může vyfasovat maximálně šest zápasů. Pokud způsobí zranění, kvůli kterému protihráč musí střídat, horní sazba se posouvá až na deset utkání.

9. kolo

10. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
3. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

