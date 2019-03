NA VLASTNÍ KŮŽI: Pod palbou pyra aneb divoký ligový podvečer na Letné

Ale popořadě. Ještě v pátek večer jsem měl radost, když mi brácha psal, že vydražil přes Nadační fond ACS lístky na zápas s Plzní.

Pak už bylo jen hůř... A dokud se něco nezmění, byl jsem na Spartě naposledy.

Vyčítám si jednu věc. Ve 30. minutě jsem se měl zvednout, nic neřešit a jít pryč. Zahodit peníze za lístek, za občerstvení, nechat to být (a ušetřit za čistírnu). Byla by to jediná rozumná reakce na to, co se na Letné rozpoutalo.

První světlice přiletěla ještě nerozsvícená. Varoval jsem bratra, schoval hlavu mezi ruce a zakryl si uši. Nikdo netušil, co bude. Netušil jsem to já, netušil to pár vedle nás, netušili to otcové dětí před námi. Vyšlehl „jenom“ plamen.

Seděli jsme v sektoru A9, přičemž s kotlem hostí na Letné sousedí sektor A8. V něm na tom byli hůř už od začátku. Právě z něj pochází video, které koluje po internetu a na kterém je jasně vidět zranění divačky dělbuchem.

VIDEO: Podívejte se, jak světlice zranila fanynku na Letné

Tahle vlna přišla po druhém gólu Sparty, někdy v oné 30. minutě zápasu. Ze zbytku poločasu si z trávníku nepamatuji nic. Na naše místa se tlačili lidé, kteří utíkali od Plzeňáků, sedět se už stejně nedalo, protože všechno bylo mokré od piva.

Nechápu, že zápas nepřerušili už v tuto chvíli. Zranění člověka za to nestojí? Opravdu? Ptal jsem se policie, proč nezasáhne: „Máte tady pořadatelskou službu, nás si z lístku neplatíte.“

Asi všechno v mezích

Heslo pomáhat a chránit je v tu chvíli nejbizarnějším sloganem světa. Uznávám, i já jsem v tu chvíli mimo standardy příčetnosti.

Pořadatelská služba nezmohla nic. Uzavřela sektor A8, stoupla si čelem k nám, jako bychom snad my byli největším problémem. Přes hlavy mužů ve vestách nadále létalo pivo, které si Plzeňáci o pauze v klidu dokoupili, a světlice, kterých se zřejmě dá na Letnou pronést neomezené množství.

Přímo nad sektorem A9 je kabina, ze které situaci na stadionu monitoruje hlavní pořadatel i policie. Až do 80. minuty pro ně byla situace zřejmě v mezích. Pokud to tak je, rovná se návštěva fotbalu v Česku vědomému podstoupení rizika popálenin a ohluchnutí.

Že se najde jedinec, který hodí mezi děti pyro, je smutné. Že to ovšem nikdo povolaný neřeší, je ještě smutnější.

Doufal jsem, že se Sparta fanouškům za ostudné pořadatelství alespoň omluví.

Je její chyba, že hosté pronesli pyrotechniku.

Je její chyba, že nad jejich sektorem není síť, přes kterou by světlice neproletěly.

Je její chyba, že pořadatelé nedokázali situaci dostat pod kontrolu. Do pondělního večera žádné politování nad selháními nezaznělo.

Sbohem, Sparto, sbohem, český fotbale.