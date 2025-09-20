Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Plzeň, domácí stále bez Haraslína, místo něj hraje Mercado

17:07
První z velkých šlágrů fotbalové ligy mezi kluby velké trojky. Sparta po minulém porážce v Hradci Králové má možnost, jak si proti Plzni udobřit věrné a zároveň náročné fanoušky. Souboj druhého se čtvrtým můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Matěj Ryneš ze Sparty se snaží dostat balon dál od své branky během utkání proti Plzni. | foto: Petr EretMAFRA

Sparta do minulého týdne procházela ligou vítězně, ale v Hradci Králové zpackala úvod, rychle dostala dvě branky a i když se zmátořila, vyrovnat už nedokázala. Po porážce 1:2 přepustila první příčku v tabulce Slavii.

Proti Plzni zvolil kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, – Preciado, Vydra, Kairinen, Zelený – Birmančevič, Rrahmani, Mercado.

Plzeň z posledních čtyř zápasů získala deset bodů a pomalu dává zapomenout na rozpačitý vstup do sezony.

V plzeňské sestavě už je stejně jako v týdnu v poháru proti Lanžhotu (6:1) obránce Spáčil, druhou změnou oproti výhry nad Olomoucí (1:0) v uplynulém kole je nasazení Vydra místo Ladry.

Chance Liga 2025/2026
20. 9. 2025 18:00
Sparta : Plzeň 0 : 0

Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
2. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

20. září 2025  17:07

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

Aktualizujeme

0:1, 1:0, 0:1. 1:0, 0:1. Výsledky fotbalistů Olomouce v posledních pěti kolech zrovna neukazují na atraktivní zápasy pro fanoušky. A nejinak tomu bylo také v sobotu proti Teplicím. V utkání na Hané...

20. září 2025  14:40,  aktualizováno  17:06

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Aktualizujeme

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno 

Karviná - Jablonec 1:2, vítězové jsou novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek

Aktualizujeme

Jablonečtí fotbalisté jsou nový lídrem ligy, minimálně do sobotního večera. V devátém dějství vyhráli v Karviné 2:1 a přeskočili druhou Spartu i vedoucí Slavii. Obě pražská S však mají svá utkání k...

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  16:59

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Pardubičtí fotbalisté nevyužili možnost zvednout se ze dna tabulky. V souboji dvou týmů ze se spodních příček v devátém kole Chance ligy se Slováckem, remizovali 1:1 a zůstávají poslední. Hosté šli...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

ONLINE: Krejčí dal svůj první gól, ale Leeds otáčí, Liverpool v derby zdolal Everton

Sledujeme online

Fotbalisté Liverpoolu jsou stoprocentní i po pátém kole Premier League. Ve 247. městském derby zdolali Everton těsně 2:1. V sobotu se hraje dalších šest zápasů, Wolverhampton v sestavě s Ladislavem...

20. září 2025  13:20,  aktualizováno  16:39

Český fotbal tíží jeho prostředí. Rosický o přestupech, plánech i fungování Sparty

Běžně tolik obsáhlých rozhovorů neposkytuje. „Ale ne proto, že bych je neměl rád. Jen znám svou roli a vím, kdy být vidět mám a kdy naopak ne,“ pravil s úsměvem sparťanský sportovní ředitel Tomáš...

20. září 2025

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

20. září 2025

Sparťan, co měl svatozář. Nároďák odvedl z boje o zlato, Káďu obdivoval i Bernabéu

Premium

Každý ho zná jako ikonu železné Sparty. Malého velkého kapitána, fotbalového básníka a modlu rudého dresu. Takže když se v květnu 1914 po Praze rozkřiklo, že by Karel Pešek řečený Káďa, což je...

20. září 2025

Lyon s Karabcem a Šulcem porazil ve francouzské lize Angers a dotáhl PSG

Lyon s českými fotbalisty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem porazil ve francouzské lize Angers 1:0 a bodově se dotáhl na vedoucí Paris St. Germain. Obhájce titulu a vítěz Ligy mistrů má k dobru nedělní...

19. září 2025  22:53

Černá Hora mění kouče, Prosinečki neustál ránu od Čechů a facku od Chorvatů

Od fotbalistů Černé Hory byl po nedávných porážkách s českou reprezentací (0:2) a Chorvatskem (0:4) v kvalifikaci mistrovství světa odvolán trenér Robert Prosinečki. Chorvatského kouče nahradil Mirko...

19. září 2025  20:36

Prostějov v druhé lize porazil Ústí, rozhodl Mirvald. Vlašim remizovala s Chrudimí

Fotbalisté Prostějova zvítězili v 10. kole druhé ligy v Ústí nad Labem 2:1. Hanáci se v neúplné tabulce posunuli na deváté místo tři body za šesté Severočechy. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim...

19. září 2025  20:25

