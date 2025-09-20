ONLINE: Sparta - Plzeň, domácí stále bez Haraslína, místo něj hraje Mercado

Sparta do minulého týdne procházela ligou vítězně, ale v Hradci Králové zpackala úvod, rychle dostala dvě branky a i když se zmátořila, vyrovnat už nedokázala. Po porážce 1:2 přepustila první příčku v tabulce Slavii.
Proti Plzni zvolil kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, – Preciado, Vydra, Kairinen, Zelený – Birmančevič, Rrahmani, Mercado.
Plzeň z posledních čtyř zápasů získala deset bodů a pomalu dává zapomenout na rozpačitý vstup do sezony.
V plzeňské sestavě už je stejně jako v týdnu v poháru proti Lanžhotu (6:1) obránce Spáčil, druhou změnou oproti výhry nad Olomoucí (1:0) v uplynulém kole je nasazení Vydra místo Ladry.