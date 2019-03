Pomalu získáváme respekt, to je v tuhle chvíli zapotřebí, řekl Ščasný

Byl to impozantní způsob, jak si Sparta poradila s obhájcem titulu.

V novodobé plzeňské éře od roku 2008 nikdy mezi oběma soupeři nebyl rozdíl ve skóre tak velký.

Sparta v sobotu večer před více než šestnácti tisíci diváky zářila. Bylo vidět, jak to Ščasného těšilo.

Vrací se Sparta do hry o druhou příčku, na kterou (na Plzeň) ztrácí osm bodů?

Nechci hodnotit, kam se vracíme. Spíš se potvrdilo, že po přípravě zápasy zvládáme. Někdy bojovností, vůlí. Ale chci říct, že pomalu získáváme respekt.

A to druhé místo?

Pokud se šance naskytne, byli bychom blázni, kdybychom ji nechtěli využít. Ale věřte mi, pro mě je teď nejdůležitější zvládnout nejbližší zápas.

Byl to z vaší strany proti Plzni ideální výkon?

Sešlo se úplně všechno. Ano, ideální výkon. Čtyři góly, tyč, další šance. Překvapili jsme Plzeň taktickým záměrem s Dočkalem vpravo, Kangou na nahoře, vysunutým presinkem.

VIDEO: Sparta zaslouženě vyhrála, byla důraznější, řekl trenér Vrba po zápase

Je něco, co byste mužstvu vytkl?

Možná to vyzní hloupě, ale nechci se po takovém zápase hrabat v maličkostech. Ano, vždycky ve hře něco najdete, rozehrávku, nepřesnosti. Ale neměli jsme hluché pasáže, třeba deset minut. Ztráty přijdou v každém zápase, ale dnes nemám nic, co bych hráčům vytkl.

Plzeň v letošní sezoně ukazuje, že venku není tak silná jako doma. Počítali jste s tím?

Klukům jsem celý týden vštěpoval, že to bude jen o nás, o našem výkonu. Nebudu hodnotit Plzeň venku, to jsou její problémy, my máme své. Nám doma hodně pomáhají fanoušci. Vidí, jak kluci makají, a jsou na naší straně. Jsme hrozně rádi, že jsme Plzeň porazili, a chceme si to užít.

Ukázalo se, že Dočkal a Kanga spolu na hřišti je velká síla?

Vím, že spolu mohou hrát. Proč by taky nemohli? Jak Kanga pracoval, jak se na hřišti choval...Pracovat maximálně musí všichni.

Na Kangovi bylo vidět, jakou měl chuť. Uvědomil, že když nepřidá, tak nebude hrát?

Sám přišel, že chápe, že o sestavě rozhoduju já. A že bude pracovat a chce se tam dostat zpátky. Já bych chtěl vyzdvihnout kolektivní výkon, samozřejmě podpořenými výbornými individuálními.

Nelze opomenout Hložka, v šestnácti mladšího dorostence, jak zápasy mezi chlapy zvládá.

Mimořádný talent. Nehraje proto, že mu je šestnáct, ale proto, že si to zaslouží. To není, že by přišel najednou. Když nám to v závěru podzimu nešlo, on byl světlým momentem. Nemá strach, je silný, nebojí se hrát.

VIDEO: Rozhovor s videorozhodčím Emanuelem Markem po zápase Sparta vs. Plzeň

Lze ho srovnat s Rosickým, který kdysi v lize začínal v osmnácti?

Tomáš byl jiný hráč, střední záložník. Tomáš měl úplně něco jiného. Je úžasný, že v tomhle věku Hložek hraje ligu. Je příjemný, že oba začali pode mnou. Ale jinak bych je nesrovnával.

Hložek dal svůj první ligový gól, to samé Sáček. Stává se z něj nenápadná opora?

Proti Plzni byl vynikající, navázal na své předchozí výkony, které jsou nadstandardní. Pomohlo mu, že celou přípravu zvládnul bez zranění.