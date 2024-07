Deset tisíc permanentku má, dalších čtrnáct tisíc fandů by ji na Spartu chtělo

Na nadcházející sezonu, kterou otevře právě páteční utkání Sparty s Pardubicemi (19.00), prodal mistr z posledních dvou ročníků deset tisíc permanentních vstupenek. Víc ani nemohl.

Zakoupili si je fanoušci, kteří sezonní vstupenky vlastnili v minulém ročníku. „Drtivá většina fanoušků si svou permanentní vstupenku obnovila,“ oznámil klub.

Nově se dostalo i na pět stovek čekajících. Na tzv. waiting listu je však 14 tisíc příznivců, kteří touží po permanentce na Spartu. Pokud na někoho přijde řada, má nárok na nákup dvou permanentek.

Na „čekačce“ mohou být jen ti příznivci, kteří nejsou majitelem sezonní vstupenky.

„Waiting list není jednorázový projekt. Bude dlouhodobě pokračovat i do dalších let. V případě navýšení kapacity nebo uvolnění permanentních vstupenek neprodloužením současných držitelů budou před novou sezonou osloveni jako první právě fanoušci, kteří už na něm jsou,“ upozorňuje Sparta.

Pořadí na waiting listu může být určující i směrem k prodeji permanentek při případném stěhování na nový stadion, který Sparta hodlá vybudovat na Strahově s kapacitou přibližně 35 tisíc diváků. Stavět by se mělo začít nejpozději do roku 2030.

Pokud by stadion stál už nyní, permanentní vstupenku by si mohli pořídit vedle současných držitelů i všichni z waiting listu. Na české poměry by to bylo ohromující číslo.

Kapacita hlediště současného stadionu na Letné je necelých devatenáct tisíc. Klub nemůže nabídnout k prodeji víc než deset tisíc permanentek. Pět procent kapacity zabere sektor pro hostující fanoušky, další místa musí klub rezervovat pro partnery, současné a bývalé hráče, trenéry mládežnické akademie atd.