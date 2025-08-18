Chance Liga 2025/2026

Železný muž Kadeřábek. Spartu jistí, maká naplno a sbírá body: Gól mi chutná hodně

Autor:
  15:20
Když se řekne pracovitost, sotva vás v současném sparťanském kádru napadne jiné jméno. Pavel Kadeřábek, hráč zápasu s Libercem. Gól v české fotbalové lize vstřelil po víc než deseti letech a jeho návrat z Hoffenheimu si zatím Sparta nemůže vynachválit.
Fotogalerie3

Pavel Kadeřábek ze Sparty slaví gól proti Liberci. | foto: ČTK

„Trefa chutná hodně, zvlášť v Liberci, kde jsou zápasy vždycky hodně těžké,“ zubil se Kadeřábek v rozhovoru pro Oneplay Sport.

V desáté minutě našteloval levačku a z prvního doteku na kraji vápna zakroutil střelu k zadní tyči. „V Arménii se mi kluci smáli, že jsem to poslal gólmanovi do koše, tak snad budou teď spokojenější,“ líčil.

Pozitivní, usměvavý. Bez náznaku stížností nebo nářků.

Přitom zrovna on by na to měl svaté právo, právě ve čtvrtek odjezdil devadesát minut tisíce kilometrů daleko v Jerevanu, předtím dal dalších devadesát doma s Olomoucí, to samé v úvodním duelu s Araratem a stejnou porci si střihnul ještě v Pardubicích. Od začátku sezony odpočíval jen jednou, z 810 minut jich na hřišti strávil 643.

A stejně se chvíli před koncem ve sprintu přetrhne, aby zastoupil spoluhráče v nevydařeném souboji a balon získal. Ve třiatřiceti.

„Cukni! Blíž! Přeber! Pusť!“ nahlas diriguje anglicky i česky ostatní sparťany během zápasů. Snaží se, aby spoluhráči správně stáli a napadali. Zúročuje zkušenosti, které nabral v bundeslize i Lize mistrů.

Jde příkladem. Po zápase má propocený dres, odřená kolena, ale právě tak je nejspokojenější.

Pavel Kadeřábek ze Sparty gestikuluje po vystřídání v utkání s Libercem.

„Tentokrát mě trenér stáhl v osmdesáté minutě, tak jsem rád, že si můžu odpočinout,“ prohodil pravý obránce. „A že hraju každé tři dny? Lepší než pořád jen trénovat.“

Za Spartu se prosadil po deseti letech a třech měsících. Naposledy slavil na konci května 2015 v Českých Budějovicích. Pak odešel do německého Hoffenheimu, kde se z něj právě díky spolehlivosti a pracovitosti stala klubová persona.

Ve svém věku už by mohl klidně v klidu dokopat kariéru kdekoli na světě.

Ale on zvolil náročnější cestu. Zato cestu, která mu dává největší smysl.

Zpátky doma, kde může zase bavit sparťanské fanoušky. V klubu možná ani nečekali, jak moc se tenhle krok vyplatí.

„Kadeřábek, Kadeřábek, hej, hej!“ burcovali fanoušci na západní tribuně v Liberci, když hráči odcházeli z děkovačky. „Odvedl výbornou práci,“ chválil ho pak kouč Brian Priske.

Sparťanský wingbek Pavel Kadeřábek odehrává míč před Azizem Kayondem z Liberce.

Ze všech sparťanských možností je na kraji nejkomplexnější. Spolehlivě se vrací do obrany, jakmile se útočí, v plném sprintu se letí nabídnout na křídlo. Když odcentruje, jen zřídka nenajde spoluhráče ve vápně. A kromě gólu už zapsal i dvě asistence.

Uteklo sice deset let, ale Kadeřábkovy přednosti se nezměnily.

„Na českou ligu mám velké vzpomínky. Zrovna jsem před zápasem v Liberci říkal kondičnímu trenérovi Tomáši Malému, že si pamatuji, jak tady Davidovi Lafatovi sjel balon po šajtli a on trefil šibenici. Zatím se mi na každém stadionu něco vybaví,“ vyprávěl Kadeřábek.

Na Liberec už bude nově vzpomínat i tak, že tam na začátku své nové sparťanské éry rozhodl zápas.

1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
