Železný muž Kadeřábek. Spartu jistí, maká naplno a sbírá body: Gól mi chutná hodně

„Trefa chutná hodně, zvlášť v Liberci, kde jsou zápasy vždycky hodně těžké,“ zubil se Kadeřábek v rozhovoru pro Oneplay Sport.
V desáté minutě našteloval levačku a z prvního doteku na kraji vápna zakroutil střelu k zadní tyči. „V Arménii se mi kluci smáli, že jsem to poslal gólmanovi do koše, tak snad budou teď spokojenější,“ líčil.
Pozitivní, usměvavý. Bez náznaku stížností nebo nářků.
⚽ První branku po svém návratu do Sparty střílí Pavel Kadeřábek! 👏 #chanceliga pic.twitter.com/dPbBu4Gdgi— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 17, 2025
Přitom zrovna on by na to měl svaté právo, právě ve čtvrtek odjezdil devadesát minut tisíce kilometrů daleko v Jerevanu, předtím dal dalších devadesát doma s Olomoucí, to samé v úvodním duelu s Araratem a stejnou porci si střihnul ještě v Pardubicích. Od začátku sezony odpočíval jen jednou, z 810 minut jich na hřišti strávil 643.
A stejně se chvíli před koncem ve sprintu přetrhne, aby zastoupil spoluhráče v nevydařeném souboji a balon získal. Ve třiatřiceti.
„Cukni! Blíž! Přeber! Pusť!“ nahlas diriguje anglicky i česky ostatní sparťany během zápasů. Snaží se, aby spoluhráči správně stáli a napadali. Zúročuje zkušenosti, které nabral v bundeslize i Lize mistrů.
Jde příkladem. Po zápase má propocený dres, odřená kolena, ale právě tak je nejspokojenější.
„Tentokrát mě trenér stáhl v osmdesáté minutě, tak jsem rád, že si můžu odpočinout,“ prohodil pravý obránce. „A že hraju každé tři dny? Lepší než pořád jen trénovat.“
Za Spartu se prosadil po deseti letech a třech měsících. Naposledy slavil na konci května 2015 v Českých Budějovicích. Pak odešel do německého Hoffenheimu, kde se z něj právě díky spolehlivosti a pracovitosti stala klubová persona.
Ve svém věku už by mohl klidně v klidu dokopat kariéru kdekoli na světě.
Ale on zvolil náročnější cestu. Zato cestu, která mu dává největší smysl.
Zpátky doma, kde může zase bavit sparťanské fanoušky. V klubu možná ani nečekali, jak moc se tenhle krok vyplatí.
„Kadeřábek, Kadeřábek, hej, hej!“ burcovali fanoušci na západní tribuně v Liberci, když hráči odcházeli z děkovačky. „Odvedl výbornou práci,“ chválil ho pak kouč Brian Priske.
Ze všech sparťanských možností je na kraji nejkomplexnější. Spolehlivě se vrací do obrany, jakmile se útočí, v plném sprintu se letí nabídnout na křídlo. Když odcentruje, jen zřídka nenajde spoluhráče ve vápně. A kromě gólu už zapsal i dvě asistence.
Uteklo sice deset let, ale Kadeřábkovy přednosti se nezměnily.
„Na českou ligu mám velké vzpomínky. Zrovna jsem před zápasem v Liberci říkal kondičnímu trenérovi Tomáši Malému, že si pamatuji, jak tady Davidovi Lafatovi sjel balon po šajtli a on trefil šibenici. Zatím se mi na každém stadionu něco vybaví,“ vyprávěl Kadeřábek.
Na Liberec už bude nově vzpomínat i tak, že tam na začátku své nové sparťanské éry rozhodl zápas.