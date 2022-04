Ostravský Galásek chce po hráčích víc tvořivosti. První výzva? Sparta

„Náš cíl je dohrát sezonu se ctí, a hlavně zlepšit herní projev,“ prohlásil ostravský trenér Tomáš Galásek.

„Nedíváme se vlevo vpravo, jestli vyhrajeme, ale chceme v těch zbývajících zápasech zanechat co nejlepší dojem. Teď hrajeme se Spartou, doma přivítáme Slavii (11. května), na takové zápasy se profesionální fotbalista musí těšit a připravit, aby ukázal, že i do budoucna bude mít místo v sestavě.“

Galásek má za sebou poté, co minulý týden nahradil trenéra Ondřeje Smetanu, dva zápasy v roli hlavního kouče. Už si zvykl?

„Trochu jsem do toho naskočil,“ usmál se. „Člověk musí najednou v hlavě kombinovat více myšlenek, než když byl asistent. Zodpovědnost je najednou daleko větší. Ale mám dva asistenty (Tomáše Hejduška a Jana Baránka mladšího), kteří mi odlehčují nejen tím, že dělají analýzy zápasů, ale společně diskutujeme s kluky třeba o tom, co jde udělat lépe, abychom nechybovali.“

Přiznává, že se vyžívá především v úvahách, jak poskládat střed sestavy, což byl jeho post během úspěšné hráčské kariéry.

Minule proti Jablonci (1:0) ke stabilnímu středopolaři Filipu Kaločovi postavil Jiřího Boulu.

„Jsou to defenzivní štítové, což byla moje pozice,“ potvrdil. „Přeji si, abychom tam měli co nejméně ztrát. Nasazení a přístup jim vyčíst nemůžu. Do Boulise ještě musíme na trénincích leccos dostat, ale souboje dokáže vyhrávat. S Kalym však musejí balony více zásobovat naši útočnou řadu. Trochu nám ve středu zálohy chybí větší konkurence.“

Galásek přiznal, že má v hlavě i variantu s obránci Jakubem Pokorným a Ladislavem Takácsem uprostřed zálohy. „Také mohou hrát šestku (defenzivního záložníka – pozn.),“ dodal kouč, který se se svým realizačním týmem snaží dostat do ostravských fotbalistů sebevědomí, pohodu, ale i volnost.

„Byl bych rád, abychom hráčům dávali méně pokynů a oni sami měli více kreativity, aby více zapojili svou hlavu. A i když mají pokyn hrát do křídla, budu rád, když zareagují podle sebe, podle situace. Chci toho nechávat hodně na nich.“

Takže problém nepřesvědčivých výkonů Baníku v závěru základní části první ligy byl v tom, že hráči byli příliš svázaní taktikou? „Ten byl v tom, že kluci kolikrát řešili situace jinak, než měli,“ odpověděl Tomáš Galásek po tom, co Baník ve středu s Jabloncem ukončil sérii šesti zápasů bez výhry.