Kasík se stane ředitelem Sparty pro vnější vztahy. Roli šéfa komunikace přebírá Jína

„Agendou ředitele pro vnější vztahy bude mimo jiné zastupování klubu směrem k vybraným fotbalovým institucím, strategické plánování, rozvoj vztahů s fanoušky (vedení projektu klubových SLO), municipalitami a státní správou,“ píše se na sparťanském webu, který o změnách informoval.
„Jsem rád, že umíme tuto náročnou pozici obsadit z vlastních zdrojů a gratuluji Ondrovi Kasíkovi, který má naši důvěru,“ dodal Čupr.
Personální změny ve Spartě.— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 19, 2026
Po sedmnácti letech v pozici ředitele komunikace se Ondřej Kasík od 1. července přesune do nově vytvořené role ředitele pro vnější vztahy. Funkce bude přímo napojena na představenstvo klubu.
Novým šéfem komunikace se stane Pavel Jína, pozici… pic.twitter.com/NWiytjWkRb
Kasík ve Spartě působí už od roku 2009, šéfa komunikace zastával sedmnáct let, absolvoval mediální studia na Univerzitě Karlově a pracoval jako redaktor Deníku Sport.
„Agenda oddělení komunikace v posledních letech výrazně přesahovala mediální sféru. V tomto ohledu jde o logický a přirozený vývoj,“ podotkl Kasík.
Místo něj zastane jeho roli Pavel Jína, který do Sparty přišel v roce 2024 z pozice tiskového mluvčího Škoda Auto.
„Osobně to cítím tak, že větší výzva než Sparta v oblasti komunikace v Česku vlastně neexistuje. A to vzhledem k šířce záběru, tlaku a požadavku na rychlost a bezchybnost, kterou tato práce obnáší. Je to velká čest a zodpovědnost vůči všem fanouškům i celé organizaci,“ zdůraznil Jína.
Posouvá se také dosavadní specialista komunikace Václav Talácko, jenž zajišťoval klubový servis médiím a zaštiťoval také rezervní tým. Ve Spartě působí už pět let.
„Fotbalové prostředí mě od malička utvářelo, ale až ve Spartě jsem poznal to nejlepší, co fotbal v České republice dokáže nabídnout. Rád bych poděkoval vedení klubu a všem kolegům nejen z oddělení komunikace za dosavadní vedení a důvěru v mém dalším profesním posunu,“ řekl Talácko.
„Zajišťujeme kontinuitu v oddělení komunikace a posouváme kolegy, kteří důvěrně znají prostředí, do nových pozic. Pavel Jína i Václav Talácko jsou profíci a zaslouží si další rozvoj v rámci klubu, který všichni milujeme,“ uzavřel Kasík.
Na pozici SLO, tedy kontaktní osoby pro fanoušky, pokračuje nadále Daniel Peterka.
Sparta začíná přípravu na novou sezonu v pondělí 22. června, kdy se tým sejde na testech na pražské FTVS. Ve středu uspořádá tiskovou konferenci se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým a trenérem Brianem Priskem.