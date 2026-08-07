Kuchta brzy opustí Spartu, do polské Legie zamíří na roční hostování s opcí

S největší pravděpodobností tedy Kuchta po roce Spartu opustí natrvalo.
Legia o devětadvacetiletého reprezentanta stála už dřív, nicméně dohodu dotáhla až začátkem srpna. Během následujících hodin by měl Kuchta odcestovat na zdravotní prohlídku.
Jeho přesun zřejmě odstartoval příchod norského bijce Jonatana Brauta Brunese, který hned po úvodní porážce v Brně (1:3) nekompromisně zaujal místo v základu.
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Kuchta nebyl ani na lavici, trénoval s béčkem. Může přestoupit, naznačil Priske
A na Kuchtu zbyla ve druhém kole se Zlínem (3:1) jen pozice trojky za Matyášem Vojtou, který v závěru střídal právě gólového Brunese.
V úterním předkole Ligy mistrů už Kuchta chyběl úplně. „Dokud je tady, tak musí makat. Nejsme tady pro zábavu,“ zdůraznil trenér Brian Priske po utkání.
„Jak asi víte, tak je otevřené přestupové okno a rojí se okolo něj různé spekulace, mohou se kolem toho dít nějaké věci, takže proto nebyl v nominaci,“ vysvětlil v úterý před půlnocí.
Koncem týdne už je jasno.
Kuchta se podle webu Meczyki.pl rozhodoval mezi Polskem, Katarem a Tureckem. Nakonec zvítězilo polské hlavní město.
Je to už podruhé, co Kuchta během své sparťanské štace klub opouští. Poprvé se po dvou vyhraných titulech v létě 2024 dohodl s dánským Midtjyllandem, kde se ale neprosadil, a tak ho Sparta nejprve přivedla zpět na hostování a následně také vykoupila.
Po dalších dvou sezonách ho opět posílá do zahraničí.
Účastník letošního mistrovství světa nasázel ve Spartě padesát ligových gólů a pomohl ke zmíněným dvěma titulům a zisku domácího poháru.
Během svého druhého sparťanského angažmá se vypořádal i s konkurencí Albiona Rrahmaniho, který v létě odešel do Benátek, jen během jara se prosadil šestktrát.
Po příchodu norského střelce Brunese ale Spartu nejspíš definitivně opouští.