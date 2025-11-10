Sparta získala ocenění za péči o fanoušky s handicapem, je druhým klubem na světe

Historicky nejúspěšnější český klub obdržel od mezinárodní organizace AccessibAll certifikaci Access Champions. Tento program posuzuje kluby komplexně a zahrnuje stadionovou infrastrukturu, zapojení fanoušků a komunit, digitální přístupnost, služby v den zápasu pro domácí i hostující handicapované fanoušky a také vedení a osvětu v oblasti inkluze.
|
Netradiční návštěva sparťanského stadionu. Na Letné v kůži nevidomého
Pražané na stadionu na Letné nainstalovali zvukové navigační majáčky pro nevidomé. Rozšířily se platformy pro vozíčkáře a navýšila se kapacita pro hostující fanoušky na vozíku.
Od podzimu probíhají pravidelné prohlídky stadionu pro nevidomé a zrakově postižené v lichých měsících a pro neslyšící v sudých měsících. Pro nevidomé fanoušky Sparta poskytuje audiopopisný komentář.
Předzápasový program na velkoplošných obrazovkách je nově opatřen titulky a shrnutí předzápasového programu je tlumočeno do znakového jazyka.
„Sparta prokázala systematický a důsledný přístup napříč oblastmi od infrastruktury přes služby v den zápasu až po práci s komunitou. Ocenění potvrzuje, že přístupnost je součástí klubové identity,“ uvedl výkonný ředitel AccessibAll Olivier Jarosz.
„Ocenění potvrzuje, že jdeme správnou cestou. Soustředíme se na konkrétní kroky, které mají pro fanoušky okamžitý přínos. Naší vizí je, aby se každý fanoušek bez ohledu na své potřeby cítil na Spartě pohodlně a bezpečně,“ prohlásila CSR manažerka Sparty Irena Smetanová.