Sparta získala ocenění za péči o fanoušky s handicapem, je druhým klubem na světe

  14:05
Fotbalová Sparta získala certifikát jako ocenění za přístupnost pro handicapované fanoušky. Letenští ho po Atlétiku Madrid dostali jako druhý klub a první ve střední Evropě. Pražané o tom informovali v tiskové zprávě.
Handicapovaní fanoušci Sparty sledují utkání na Letné. Sparta jako druhý klub...

Handicapovaní fanoušci Sparty sledují utkání na Letné. Sparta jako druhý klub na světě obdržela Certifikát Access Champions, který oceňuje přístupnost právě pro handicapované fanoušky | foto: www.sparta.cz

Historicky nejúspěšnější český klub obdržel od mezinárodní organizace AccessibAll certifikaci Access Champions. Tento program posuzuje kluby komplexně a zahrnuje stadionovou infrastrukturu, zapojení fanoušků a komunit, digitální přístupnost, služby v den zápasu pro domácí i hostující handicapované fanoušky a také vedení a osvětu v oblasti inkluze.

Netradiční návštěva sparťanského stadionu. Na Letné v kůži nevidomého

Pražané na stadionu na Letné nainstalovali zvukové navigační majáčky pro nevidomé. Rozšířily se platformy pro vozíčkáře a navýšila se kapacita pro hostující fanoušky na vozíku.

Od podzimu probíhají pravidelné prohlídky stadionu pro nevidomé a zrakově postižené v lichých měsících a pro neslyšící v sudých měsících. Pro nevidomé fanoušky Sparta poskytuje audiopopisný komentář.

Irena Smetanová, CSR manažerka Sparty (druhá zleva, drží certifikát oceňující přístupnost na stadion pro handicapované fanoušky. Vpravo Adam Srb, marketingový manažer Betano, Dominique Blanc, AccessibAll Global Ambassador a vpravo Olivier Jarosz, CEO AccessibAll.

Předzápasový program na velkoplošných obrazovkách je nově opatřen titulky a shrnutí předzápasového programu je tlumočeno do znakového jazyka.

Sparta se snaží nevidomým fanouškům fotbalový zážitek co nejvíce přiblížit. Proto kromě asistence při příchodu na stadion dostanou také sluchátka, z nichž se při zápase line speciální audio popisný komentář.
„Sparta prokázala systematický a důsledný přístup napříč oblastmi od infrastruktury přes služby v den zápasu až po práci s komunitou. Ocenění potvrzuje, že přístupnost je součástí klubové identity,“ uvedl výkonný ředitel AccessibAll Olivier Jarosz.

„Ocenění potvrzuje, že jdeme správnou cestou. Soustředíme se na konkrétní kroky, které mají pro fanoušky okamžitý přínos. Naší vizí je, aby se každý fanoušek bez ohledu na své potřeby cítil na Spartě pohodlně a bezpečně,“ prohlásila CSR manažerka Sparty Irena Smetanová.

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

