Sparta hledá trenéra s velkým T. Favority jsou Ivan Hašek a Vrba

Možná provizorní řešení vydrží do konce sezony, možná se nástupce Zdeňka Ščasného najde ještě během květnové nadstavby.

MF DNES nabízí vizitky čtyř hlavních kandidátů - se všemi jejich plusy a minusy.

Ivan Hašek

Sparťanská legenda, bývalý reprezentační kapitán. I jako kouč na Letné slavil Hašek dva tituly, trénoval ve francouzské lize, šéfoval fotbalovému svazu.

Vystudovaný právník se na fotbal dívá s rozvahou, nezmatkuje, uměl by nastavit pravidla. A navíc ho pojí přátelský vztah s Tomášem Rosickým, který z pozice sportovního ředitele nového šéfa lavičky vybírá. Proslýchá se, že právě Haška má Rosický na svém seznamu napsaného na prvním řádku.

+ Persona. Při vyslovení jeho jména vám automaticky naskočí pojítko se Spartou, které je i po letech odloučení hodně pevné. Fanoušci by ho uvítali, hráči respektovali. I přes drobnou postavu má autoritu, kterou sparťanský kouč nutně potřebuje. A v pětapadesáti i dostatek zkušeností, aby ustál tlak.

Trenér Ivan Hašek získal titul mistra ligy i v sezoně 2000-2001. Slaví ho s Martinem Haškem.

– Schválně si přiznejte: kdy jste ho naposledy viděli trénovat? Poté, co rezignoval na post svazového bosse, zmizel v arabském světě, kde prostřídal šest klubů a v poslední době ve fotbalové exotice moc úspěchů neslavil. Dokázal by se po osmnácti letech adaptovat na českou ligu? Měl by vůbec zájem o návrat? A chtěl by ho kromě Rosického i majitel Křetínský? O tom by se dalo pochybovat.

Pavel Vrba

Nejpikantnější jméno na seznamu. Copak si umíte představit, že by zrovna strůjce plzeňského zázraku Pavel Vrba mohl přejít k velkému nepříteli? Sparta je přece na Plzeň alergická a Plzeň zase na Spartu. Nejen mezi fanoušky by to strašně vřelo, ale jestli Sparta touží po zavedeném expertovi, měla by zeď probourat. Ať to stojí, co to stojí. Buďte si jistí, že odstupné by bylo nehorázně vysoké.

+ Má vizi, intuici, čich na správné hráče a persona je to obrovská. Ze sparťanských odloženců začal na podzim 2008 skládat tým snů. Pamatujete? Horváth, Rezek, Kolář, Petržela... Nakonec z toho vzniklo pět titulů a tři postupy do Ligy mistrů. Bomba! Pod většinu se podepsal právě Pavel Vrba, který si mezitím odskočil k reprezentaci a do Ruska. Trenérský pojem.

Plzeňský trenér Pavel Vrba.

– Je pod smlouvou a příští sezonu může znovu hrát Ligu mistrů. Dokázal by se toho vzdát? A jak by miláčka plzeňského publika přijala vyhraněná sparťanská rodina? Odpověď neznáme, ale možná poznáme. Každopádně práce na Letné bývá ošidná. Vrba je zvyklý spíš na vlídné a loajální prostředí, zatímco Sparta žije na vyšší úrovni než Plzeň. A co nápor na nervy? Pokud se trenér cítí pod tlakem v Plzni a některé jeho reakce působí popudlivě, pak ve Spartě si může být jistý tím, že psychika dostane zabrat ještě násobně víc.

Václav Jílek

Nejmladší a nejméně zkušený na seznamu. Sympaťák Jílek je doma v Olomouci. Vrcholový fotbal nikdy nehrál, přesto mu rozumí jako málokdo. Trenérsky ho inspiroval Jaroslav Hřebík. „Otevřel mi oči,“ svěřil se Jílek před časem. Na Spartě už čtyři roky pracoval, dělal asistenta nejen Vítězslavu Lavičkovi. Pamatuje poslední titul z roku 2014.

+ Olomouc, coby nováček ligy, v minulé sezoně předskočila Spartu. Hrála pestrý a nebojácný fotbal. Přesně podle trenérova zadání. Jílek je progresivní, nápaditý a do fotbalu zažraný. Má oko na mladé hráče, nebojí se jim dát prostor. To by se zrovna současné Spartě s bažanty Hložkem, Drchalem či Plechatým náramně hodilo.

Olomoucký trenér Václav Jílek.

– Je otázka, jestli by na sparťanské lavičce neměla sedět ještě větší osobnost. Šéf, který si umí dupnout nejen v kabině, ale taky v horních kancelářích mezi manažery a řediteli. Jílek zatím takovou pozici nemá. Navíc ve čtvrtek prodloužil v Olomouci smlouvu do roku 2021, což svědčí o tom, kde by nejradši strávil nejbližší čas. U svého klubu a u svých tří malých dětí.

Petr Rada

+ K Radovi patří emoce, křik, dril, náročnost, ale taky lidskost. Spartu si předloni na jaře ozkoušel, po třech letech ji dovedl k vítězství nad Plzní, udržel třetí místo, jenže pak musel vyklidit místo pro zmatkujícího Itala Stramaccioniho. Proto doteď cítí, že na Letné nechal rozdělanou práci - a majitel Křetínský svérázného kouče uznává.

Bývalý kouč Slavie dokázal to, čemu málokdo věřil: sparťanští fanoušci si ho při krátkém angažmá oblíbili. Proč? Protože fotbalem žije, přímo ho dýchá, na hráče je pes, ale jedná na rovinu a bez postranních úmyslů. V Jablonci dokazuje, že nálepka neúspěšného trenéra, která na něm ulpěla po rozpacích u reprezentace, není úplně fér.

Jablonecký trenér Petr Rada.

– Na tiskové konferenci se klidně zostra a nevybíravě pustí do novinářů, často nedokáže zkrotit vznětlivou povahu. Přitom v současné Spartě by byl pod obrovským tlakem. Musel by počítat s tím, že na Letné si nemůže dělat všechno po svém, že mu bude řada lidí mluvit do práce. V takovém prostředí by se mu pracovalo těžce. Navíc jablonecký šéf Miroslav Pelta svého oblíbence nebude chtít pustit jen tak. Musel by za to dostat „něco“ na revanš.

Někdo jiný

Jmen, o která by mohl být na Spartě zájem, koluje plno. Dlouhodobě se mluví o Martinu Haškovi, kouči Bohemians, ve hře by mohl být Luboš Kozel, kouč reprezentační osmnáctky.

Luboš Kozel momentálně vede reprezentační osmnáctku.

A pak jsou tu zahraniční varianty. Sparta se s cizincem na lavičce už jednou spálila, ale co trenér ze Slovenska, kterému by nebránila jazyková bariéra? Dobré jméno má Adrián Guľa, kouč slovenské jedenadvacítky. Nebo Martin Ševela, jehož Slovan Bratislava si užívá sezonu bez ligové porážky.

Pravděpodobnější je však sázka na osvědčené jméno z Česka.

Na trenéra s velkým T.