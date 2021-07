Útok na titul a skupina v pohárech. Jiné cíle mít nemůžeme, zní ze Sparty

Už v úterý čeká Spartu zápas, který určí ráz sezony. Úvodní duel druhého předkola Ligy mistrů na stadionu Rapidu Vídeň. Odveta se hraje 28. července na Letné.

Mezi oběma pohárovými duely sparťané zahájí ligovou soutěž proti Olomouci.

Když se start povede, bude mít napůl vyhráno.

Když překoná Rapid, má minimálně jistotu účasti v základní skupině Konferenční ligy, čímž splní první cíl do sezony.

Když se povede vyřadit dalšího protivníka, Sparta zůstane nejen ve hře o Champions League, ale také si polepší do Evropské ligy, pokud by pak play off o nejprestižnější klubovou soutěž nezvládla.

„Být ve skupině je základ. Ale nechci říkat, v které soutěži konkrétně,“ poznamenal ředitel Čupr.

Letní příprava Jak se jednotlivé týmy chystají na novou sezonou

Jak je Sparta nachystaná?

„Závěr přípravy jsme neodehráli úplně bez chyb, hlavně v defenzivě se musíme zlepšit,“ přiznal trenér Pavel Vrba. „Doufám, že to vyladíme, že vrchol přijde teď na začátku, kdy nás čekají nejdůležitější zápasy.“

Úspěch v evropské kvalifikace je pro klub zásadní, pak se bude mužstvu hrát líp domácí soutěž. Bude mít klid, pohodu a může se soustředit na boj se Slavií. Zato zakopnutí v předkolech se pak už napravit nedá.

Rapid Vídeň - Sparta v úterý od 20.30 hodin online

„Se Spartou jdu do třetí sezony. Začínali jsme s mladými hráči, jejich rozvojem. Chtěli jsme mít v týmu sparťany, vytvořit kostru, pracovali jsme na prostředí, na kultuře týmu. Skončili jsme třetí a vyhráli pohár. Další sezonu už jsme byli druzí. K tomu máme trenéra, který má historii úspěchů. Takže vlastně ani jiný cíl než útok na titul vyhlásit nemůžeme,“ podotkl sportovní ředitel Tomáš Rosický, jedna ze sparťanských ikon současného tisíciletí.

Přes léto se základní kádr takřka nezměnil, přesto je kolem mužstva a klubu spousta novinek. Do ročníku 2021/2022 vstupuje Sparta s novou vizuální identitou, má nové logo. Vyměnila dodavatele dresů, tréninkového i zápasového oblečení, kdy americkou značku Nike nahradil německý Adidas.

Tréninkové centrum na Strahově prošlo rekonstrukcí a dostavbou, na dosavadní velkou dvoupodlažní budovu dělníci postavili další patro, které bude sloužit vyloženě áčku.

Přestupy Jak se mění jednotlivé kádry před novou sezonou

„Stálo nás to téměř sto milionů korun. I to ukazuje na to, že klub má dostatek prostředků nejen na nadcházející sezonu, ale i ty další,“ řekl ředitel Čupr.

„Na konci sezony může dojít k významného transferu. Nechci být konkrétní, ale hodnota našich mladých talentů Hložka, Karabce, Krejčího nebo Vitíka je zajímavá.“

Všichni v týmu zůstávají. Z užšího kádru odešli jen Plavšič (Slavia) a Kozák (Puskás), kterým skončily smlouvy. Pryč jsou i Hanousek, Trávník či Lischka.

V úvodním duelu bude chybět reprezentační stoper Čelůstka, který se z mistrovství Evropy vrátil zraněný. Příští týden by však měl začít trénovat s týmem.

Jako posila přišli především reprezentační křídelník Pešek z Liberce a dánský levý obránce Höjer z Aarhusu.

Casper Höjer, dánský fotbalista ve službách Sparty.

„Prioritou bylo udržet tým pohromadě. Abychom mohli jít a růst společně dál. Doplnili jsme to dvěma hotovými hráči, kteří nám okamžitě pomůžou. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet a jestli Pavel (Vrba) bude mít další požadavky na přestupy,“ řekl Rosický.

„Já to prožívám jako kluk, který tady vyrostl. Sparta má jen dvě možnosti. Buď ultimátní cíle, což je titul a Liga mistrů, nebo pravidelná účast v Evropě a boj o titul. Myslím si, že jsme ušli dobrou cestu, že máme na čem stavět. Děkuju panu majiteli Křetínskému a i řediteli Čuprovi, že můžeme mít takové zázemí,“ doplnil Rosický.

Klub zatím prodal šest tisíc permanentních vstupenek. Podle současných vládních opatření proti šíření koronaviru může do hlediště stadionu na Letné lehce přes devět tisíc diváků.

„Šest tisíc permanentek je na polovinu července hezké číslo. Děkujeme fanouškům. Energie, kterou vynakládají směrem ke klubu, je značná,“ prohlásil tiskový mluvčí Ondřej Kasík.