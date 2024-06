Největší S na světě, černé pruhy, zlaté hvězdy, Sparta představila nové dresy

Právě černé akcenty jsou nejvýznamnější změnou na novém dresu.

„Jsou rozmístěny po celé soupravě, což umocňuje jeho celkovou estetickou hodnotu. Nová silueta dresu je dále vylepšena síťovanými panely na rukávech a bocích, které poskytují nepřekonatelnou prodyšnost a podporu výkonu,“ oznámil klub.

„Dres je vyroben pomocí nejnovější technologie Aeroready a technologické inovace adidasu zajišťují, že jsou dresy plně funkční. Navíc jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaných materiálů, což je klíčovou součástí našeho společného závazku k odpovědné a udržitelné produkci.“

Při představení se na stadionu na Letné sešlo 2113 fanoušků, oblečených do bílých triček, kteří společně vytvořili „největší S na světě“.

Nové sparťanské dresy od sezony 2024/2025. Pózují v nich Martin Vitík (vlevo), Lukáš Sadílek, Filip Panák a Lukáš Haraslín.

Právě velké písmeno S bude jednou z dominant domácí sady dresů v nové sezoně.

Vedle fanoušků byly na hřišti také osobnosti Sparty, mladí hráči ze strahovské akademie, zaměstnanci klubu i členové realizačního týmu v čele s novým hlavním trenérem Larsem Friisem a hráči Peter Vindahl, Jakub Pešek a hráčka Radka Paulenová.

„Věřím, že v nových dresech dosáhneme dalších úspěchů,“ přál si hlavní kouč Lars Friis.

„Byla to perfektní akce. Jsme rádi, že jsme zase měli možnost potkat se s našimi fanoušky a vytvořit společně nový rekord. Viděl jsem fotky seshora, když se to tady formovalo a vypadalo to krásně,“ poznamenal záložník Jakub Pešek.

Písmeno S zabralo plochu 2390 metrů čtverečních, bylo dlouhé 70 metrů a široké 54 metrů.