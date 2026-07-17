Sparta se na ligu dobře nenaladila. Od soupeře z Dánska dostala pět gólů

Sparta během posledních dvou dnů na soustředění v jihovýchodním cípu Německa nedaleko hranic s Rakouskem nejdřív nedala gól Jagiellonii Bialystok (0:1).
V pátek proti Nordsjaellandu sice brzy vedla, když centr Karabce z rohu nasměroval hlavou do sítě Ševínský.
Ty jsi hlava, @asevinskyy 🫡©️ pic.twitter.com/NDiB2T7nso— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 17, 2026
Ale pak maďarský gólman Hegyi vytahoval z brány jeden míč za druhým. Tři do poločasu, další dva po přestávce. Sudí sparťanské trápení ukončil půl minuty před vypršením devadesáté minuty.
Přitom Norsjaelland před týdnem v přípravě prohrál s Hradce Králové 0:3...
Trenér Brian Priske v obou zápasech rozložil síly na celý kádr, v základní sestavě proti dánskému soupeři nebyl nikdo ze čtvrtečního duelu proti polskému mužstvu.
Proti Dánům se poprvé ve sparťanském dresu představila i posila z Westerlo, kostarický útočník Josima Alcocér. Poločas dostal i gambijský útočník Singateh, druhá letní posila z Jablonce.
Proti Nordsjaellandu nehráli například Haraslín, Mercado, Irving, Sörensen či Zelený. V obou duelech chyběl zraněný Mannsverk.
V předchozích zápasech v přípravě Sparta porazila Osaku 3:0 a druholigovou Opavu 4:1.
18. Lähteenmäki (Amoako)
31. Brink
42. Rasmussen (Brink)
46. Amoako
61. Solbakken
8. Ševínský (Karabec)
Hansen – Ankersen, Salquist, Yirenkyi (61. Acquah) – Lähteenmäki, Janssen (61. Rojkjaer), Brink, Norheim – Sadio, Rasmussen (61. Solbakken), Amoako (76. Heyde).
Hegyi – Kadeřábek, Ševínský (C), Pech, Ryneš – Karabec (62. Moudrý), Eneme, Hollý – Kuol (46. Singateh), Kuchta (62. Azaka), Alcócer (77. Říha).
Zajac – M. Kotíšek.
Rozhodčí: Astl – Bayraktar, Müller