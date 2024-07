Dán do obrany Sparty. Český mistr přivedl Rosse z Galatasaraye

„Mathias je hráč s velmi dobrými fyzickými parametry. V tomto ohledu vhodně doplní naši skladbu defenzivní části kádru,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.

Sparta v letním přestupním termínu dosud počítala spíš odchody: kapitán Ladislav Krejčí do Girony, mladíci Michal Ševčík na hostování do Norimberku a Adam Karabec do Hamburku. Nejistý je osud slovenského reprezentanta Lukáše Haraslína, jehož chce Marseille.

Pokud by přece jen odešel, Sparta už s předstihem za něj do ofenzívy získala náhradu, když z Rapidu Bukurešť koupila kosovského reprezentanta Ermala Krasniqiho.

A nyní zpevňuje defenzívu, kterou držel Krejčí.

Ross je typologicky podobný krajanu Sörensenovi, jenž před dvěma lety přišel z Norimberku a hned se stal oporou. Narostl na 190 centimetrů, je silný v soubojích.

Někdejší dánský mládežnický reprezentant tamní ligu hrál za Aalborg už v sedmnácti. Postupně se stal oporou klubu, ve kterém hrál od žáčků. Na jaře 2022 se v něm potkal se současným sparťanským trenérem Larsem Friisem.

V září téhož roku se jejich cesty rozešly: Ross přestoupil do Galatasaraye, Friis o týden později v klubu skončil. Nyní se zase potkávají ve Spartě.

V Galatasarayi dánský talent neprorazil i proto, že si krátce po svém příchodu poranil koleno. Nastoupil jen do dvou zápasů tureckého poháru, jinak zápasy sledoval z tribuny.

Uvítal, když loni v létě mohl odejít na hostování do Nijmegenu. V minulé sezoně nastoupil do jedenadvaceti ligových zápasů včetně play off o účast v Konferenční lize (prohra 1:2 s Go Ahead Eagles).

Přispěl i k postupu do finále Nizozemského poháru, v kterém Nijmegen podlehl Feyenoordu 0:1. Nyní jde cestou dalšího hostování. Výše opce se podle tureckých médií pohybuje kolem 35 až 40 milionů korun.

„Mathiase určitý čas trénoval Lars, a tak zná jeho schopnosti a charakter. Jsme rádi, že dáváme hlavnímu trenérovi další možnosti, jak složit obranu pro náročnou část sezony, ve které nás čeká hned třináct zápasů,“ poznamenal Rosický.

Začátek angažmá ve Spartě mu vedle Friise a Sörensena ulehčí i další krajané. Asistentem je Jens Askou a brankářkou jedničkou Peter Vindahl. Skandinávskou enklávu tvoří ještě druhý asistent Tim Sparv, který reprezentoval Finsko. Jeho krajan Kaan Kairinen je klíčovým záložníkem a další středopolař Markus Solbakken je Nor.