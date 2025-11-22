Roztržka kvůli zdržování? Radši bych řešil pozitiva, řekl Priske. Pak mírnil spekulaci

Tu však před novináři znovu otevřel domácí trenér Aleš Majer a připomněl, že si poté se soupeřem vše vyříkali.
„Můžete si být na 110 procent jistí, že jsme sem nepřijeli zdržovat. Naopak chceme zápasy držet ve flow a nikdy nemáme před utkáním záměr zdržovat nebo jen bránit,“ začal vysvětlovat Priske.
„Ale ve vedení, pod tlakem, těsně před koncem je logické, že hráči, na nichž leží obrovská zodpovědnost, někde zpomalí a nevhodí aut tak rychle. I proto jsem zvolal na trenéra s Markem Matějovským, kteří na nás cosi křičeli. My to tak máme doma od první do devadesáté minuty. Tím neříkám, že ten přístup mám rád,“ dodal.
Ale?
My jsme sem přijeli vyhrát a time management je důležitou součástí profesionálního fotbalu. Akceptuji to od soupeřů, i když to nemusím. Ohlédněte se dva týdny zpátky na zápas s Teplicemi, kdy v nastavení jejich doktor byl snad pětkrát na hřišti. Na tiskovce jste mě o tom neslyšeli říct ani slovo.
Jaká pozitiva byste rád zmínil?
Třeba skvělý zákrok Petera Vindahla, který nás podržel těsně před druhým gólem. Povedený debut v základní sestavě od Garanga Kuola. První výhra od konce září na Baníku. Nebo střídání Ondřeje Penxy, který nám v závěru hodně pomohl, přestože před zápasem trénoval jen jednou. Velký talent z akademie.
Jakou mu věštíte budoucnost?
Velkou, doufejme. Zůstane součástí týmu až do Vánoc, uvidíme, jak často se ho povede dostat do zápasů. Ukázal kvalitu, hraje ve velké intenzitě, je správně nastavený mentálně a uvidíte, že i ofenzivně umí zatlačit a nabídne velkou konkurenci. Viděl jsem i jeho zápas s národním týmem do 19 let a jsem s ním spokojený.
V závěru stejně jako ostatní sváděl hodně osobních soubojů. Nebáli jste se o výhru?
Nevím, jestli báli, ale cítili jsme tlak. Skoro celý druhý poločas hrála Boleslav lépe a my už nebyli tak dominantní jako na začátku.
Po reprezentačních přestávkách jste předtím dvakrát ztratili, bylo to v kabině téma?
Nemluvili jsme ani tolik o tomhle jako spíš o nedostatku vítězství a špatných výkonech, zejména s Teplicemi, kdy nám chybělo správné nastavení. Šlo o to, aby hráči do zápasu vstoupili dobře, dali do něj víc. Aby ukázali, že jsme psychicky silní, že máme kvalitu. Na druhou stranu tohle všechno probíráme teprve od čtvrtka, protože nám do té doby deset hráčů chybělo.
Proto se v základu objevil náhradník Kuol?
Neměli jsme k dispozici Angela Preciada ani Johna Mercada. Ten navíc přijel o den později velmi brzy ráno. Birmančevič byl zase se srbským národním týmem asi jedenáct dnů a měl pořádně tréninky až od čtvrtka, plus byl přetížený z první části sezony. Garang dobře trénoval a je jedním z těch ofenzivních hráčů, kteří mohou být pro protivníka nebezpeční.
Na venkovní výhru jste čekali skoro dva měsíce. Čeho si na přístupu týmu ceníte nejvíc?
Vypíchl bych dvě věci. Nejdřív to, jak jsme hráli v prvním poločase fotbalově. Kluci byli ve správných pozicích, vytvářeli jsme si šance, viděl jsem tu strukturu a kvalitu, kterou po týmu chceme. Dělal přesně to, co jsme si před zápasem určili.
A dál?
Ze druhé půle bych zmínil přístup. Jak jsme pojali závěr. Prostě ne vždy můžete hrát perfektní fotbal devadesát minut. Když ho nehrajete, je potřeba bojovat, zavřít bránu a dát do toho všechno; bojovnost, obětavost. Boleslav je velmi dobrý tým. Vím, že dostávají hodně gólů, ale co se týče ofenzivy, je to z mého pohledu jeden z nejlepších týmů v lize. Nelze čekat, že budeme devadesát minut venku dominovat. Respektuju soupeře i trenéra, který tady odvedl velmi dobrou práci. Když se Boleslav dostala do tempa a neměla co ztratit, věřila si. O to víc si cením, že jsme to dotáhli do konce.
V dánských médiích proběhlo, že se zajímáte o záložníka Oskara Ohlenschlaegera z norského Fredrikstadu. Už se otevřela jednání před zimním přestupovým obdobím?
Nezlobte se, ale víte, že konkrétní přestupové spekulace nekomentuji. Znám ho, sleduji severské soutěže a nejvíc dánské hráče v nich. Logicky tedy norskou i švédskou ligu. K přestupům: jedná se prakticky nepřetržitě od té doby, co se v září uzavřelo letní okno. Je to dlouhý proces a s Tomáši Rosickým a Sivokem diskutujeme když ne každý den, tak každý týden.