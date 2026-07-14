Sparta maká a chyby neodpouští. Zůstane i Karabec? Plán s ním máme, řekl Priske

Bude to štěstí do nové sezony?
Kvůli dešti se tak tak stihla všechna cvičení, při kterých hráči naskrz propotili vínová tréninková tílka.
Sparta se po roce opět na jihu Bavorska v podhůří Chiemgauských Alp ladí na novou sezonu.
Mladší, hladovější, čerstvější.
Dbá se na rychlost, přímočarost. Trenéři týmu odpočítávají limit, do kterého se musejí hráči dostat do šance. Nikdo nic nevypouští, všichni se navzájem neustále tlačí. Špatná přihrávka? Zaber! Na chvíli se zapomenete? Chyba! Zpátky!
Hráči do sebe jdou a i Pavel Kadeřábek přiznává: „Viděli jste zrovna fakt dobrej trénink.“
„Už jsem si trochu zvykl, ale je to velký skok,“ vydýchával naopak teprve devatenáctiletý Lukáš Moudrý po vyčerpávající hodině a půl.
Jen pár koleček v železném sparťanském soustrojí se na otevřeném tréninku neobjevilo.
Norský záložník Mannsverk si v přípravném utkání s japonskou Ósakou pochroumal koleno a musí nosit ortézu. Diagnóza? Zatím se čeká. Výhled? Nepěkný, pokud by chyběl déle, protože po odchodu Kaana Kairinena měl být číslem jedna na takzvané pozici šest, tedy defenzivního záložníka.
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Komplikace pro Spartu. Mannsverk si poranil koleno, čeká na výsledky vyšetření
Naopak bez berlí se do posilovny dostavil i Patrik Vydra, který se zotavuje ze zlomeniny nohy.
Na hotelu však kvůli střevním potížím zůstal Adam Karabec, možná nejdiskutovanější postava letošního sparťanského léta.
Zůstane?
Klíčová otázka, kterou Sparta intenzivně řeší. A přeje si kladnou odpověď.
„Je to jen na něm,“ kývl trenér Brian Priske. „Pokud bude makat na sto procent, může být pro nás klíčový. Plán existuje pro obě varianty, tím si můžete být jistí. Pokud zúročí zkušenosti, které nabral, může týmu hodně pomoct.“
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Nejsem tu od uklidňování fanoušků, řekl Rosický. Pohyby ale ve Spartě ještě budou
V novém systému s ním počítá doprostřed, aby tvořil a dirigoval hru. Staví kolem něj silná křídla a konkurenci v týmu Karabec v podstatě nemá. Ještě před příjezdem reprezentantů mu Sparta přenechala desítku na dresu, což je jasný signál, že s ním počítá.
„Máme takovou skupinku mladých, takové naše sparťanské jádro, se kterým chtějí pracovat a dál k němu nabalovat další kluky,“ prozradil například Martin Suchomel, další produkt sparťanské akademie a další navrátilec z hostování, se kterým se počítá.
A když se pánové baví o budoucnosti mezi sebou? „Co já vím, nikdo nemá v plánu odcházet,“ což koresponduje s tím, co před přípravou pravil i sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Jenže divili byste se Karabcovi, kdyby měl před očima další zajímavou nabídku z ciziny?
Před rokem kývl na hostování v Lyonu, francouzském velkoklubu, ve kterém se chytil a pravidelně hrál, než se na jaře trochu upozadil. Zářil hlavně v Evropské lize, ale nabral zkušenosti. A jasně naznačil, že se ciziny nezalekne. Vyzkoušel si, že na ni má.
Bude mu dávat smysl zůstat ve Spartě?
Rozhodně má co nabídnout, precizní levačku, herní myšlení i kvalitní zakončení.
Kouč Priske, při tréninku neustále zažraný muž udílející pokyny co pár vteřin, s ním jednoznačně počítá. Pětačtyřicet minut odehrál Karabec ještě v Praze s Opavou, na soustředění pak k hodině proti Ósace přidal i asistenci.
A když pro klubovou televizi Karabec odpovídal, jestli si ho mají fanoušci pořídit do nové Fantasy soutěže české ligy? „Ano, protože budu levný a budu mít spoustu bodů!“
Jak řekl trenér, záleží jen na něm.