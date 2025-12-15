Chance Liga 2025/2026

Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

  7:40
Sparťané se zlobili: „Jasná ruka, to nemůže platit.“ Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč se z gólu svého mužstva na chvíli přestal radovat „Bál jsem se, že nám ho neuznají,“ přiznal. Po dlouhém zkoumání videoasistent Jan Všetečka potvrdil verdikt Dalibora Černého na hřišti. „Ano, hostující Koželuh před brankou spoluhráče Letenaye rukou zahrál, ale dovoleným způsobem.“
Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě...

Lukáš Letenay se raduje se spoluhráči z Liberce po gólu na 2:1 v 79. minutě utkání proti pražské Spartě. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Libercem.
Liberecký kouč Radoslav Kováč (vpravo) na Spartě.
Brankář Liberce Tomáš Koubek zasahuje v zápase proti Spartě.
Jan Kuchta a Sivert Mannsverk po vyrovnávacím gólu na 2:2 v 85. minutě utkání...
Zápas 19. kola skončil remízou 2:2, v tu chvíli ale Sparta ještě prohrávala 1:2. Jedenáct minut před koncem to byla pravidlově nepřehledná situace.

Hlavní sudí Černý nejdřív pustil souboj, po kterém sparťanský kapitán Lukáš Haraslín skončil na zemi. Hosté rychle rozehráli aut u pokutového území, po přihrávce si Koželuh zpracovával míč tak „nešikovně“, že si ho hodil na ruku.

V tu chvíli vracející se sparťan Pavel Kadeřábek do míče vběhl, od jeho těla se odrazil před něj. Ve snaze o odkop si dával s Asgerem Sörensenem přednost, balon doputoval až k Lukáši Letenayovi, který z patnácti metrů z otočky pálil přesně k tyči. Liberec šel do vedení 2:1.

„Už na hrací ploše jsem viděl, že se míč dotkl ruky, ale byl to odraz od vlastního těla, ruka byla v přirozené poloze vůči pohybu. Navíc gól vstřelil jiný hráč, nic nebránilo tomu, aby se gól uznal. Videoasistent pak celou situaci zkontroloval a potvrdil,“ prohlásil Černý pro televizi Oneplay Sport.

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Lze se přít o to, co znamená, že je „ruka v přirozeném pohybu vzhledem k pohybu těla“. To každý sudí může vyhodnotit jinak.

Když při zpracování hráči odskočí míč na ruku, kterou bude mít nad hlavou, je to přestupek. A to bez ohledu, že si ji nastřelil sám. Každopádně Koželuhova nešikovnost při první dotyku pomohla Liberci ke gólu.

„Já to v tu chvíli neviděl,“ tvrdil Kováč po zápase. „Říkal jsem si, že buď to uzná, nebo ne. To není v naší moci. Co jsem pak dostal zprávy, tak si ruku nastřelil sám, takže v tom případě je gól regulérní. Byl jsem rád, že platil, hodně nám to pomohlo.“

Rozzlobený Priske: Vindahlovy chyby? Tu otázku myslíte vážně? Vždyť nás podržel

Sparťanský kouč Brian Priske tradičně verdikty sudích nekomentoval: „Jestli to rozhodčí takhle viděl, tak to tak je.“

Sparta po třetí ligové ztrátě doma za sebou nabrala po podzimu na vedoucí Slavii sedmibodové manko, které je pro ni už těžko řešitelné. Na jaře se hraje jen šestnáct kol.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

14. prosince 2025  15:07,  aktualizováno  17:58

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Stanislav Petruta (Zlín) se raduje potřetí v zápase proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté po ostudné porážce 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize zaznamenali další potupnou blamáž. Na půdě Zlína totiž prohráli vysoko 0:5 a počtvrté za sebou v lize...

14. prosince 2025  15:08,  aktualizováno  17:54

