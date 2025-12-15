Sudí: Ruka, ale dovolená. Jak nešikovnost vedla na Spartě ke gólu Liberce

Zápas 19. kola skončil remízou 2:2, v tu chvíli ale Sparta ještě prohrávala 1:2. Jedenáct minut před koncem to byla pravidlově nepřehledná situace.
Hlavní sudí Černý nejdřív pustil souboj, po kterém sparťanský kapitán Lukáš Haraslín skončil na zemi. Hosté rychle rozehráli aut u pokutového území, po přihrávce si Koželuh zpracovával míč tak „nešikovně“, že si ho hodil na ruku.
V tu chvíli vracející se sparťan Pavel Kadeřábek do míče vběhl, od jeho těla se odrazil před něj. Ve snaze o odkop si dával s Asgerem Sörensenem přednost, balon doputoval až k Lukáši Letenayovi, který z patnácti metrů z otočky pálil přesně k tyči. Liberec šel do vedení 2:1.
„Už na hrací ploše jsem viděl, že se míč dotkl ruky, ale byl to odraz od vlastního těla, ruka byla v přirozené poloze vůči pohybu. Navíc gól vstřelil jiný hráč, nic nebránilo tomu, aby se gól uznal. Videoasistent pak celou situaci zkontroloval a potvrdil,“ prohlásil Černý pro televizi Oneplay Sport.
Lze se přít o to, co znamená, že je „ruka v přirozeném pohybu vzhledem k pohybu těla“. To každý sudí může vyhodnotit jinak.
Když při zpracování hráči odskočí míč na ruku, kterou bude mít nad hlavou, je to přestupek. A to bez ohledu, že si ji nastřelil sám. Každopádně Koželuhova nešikovnost při první dotyku pomohla Liberci ke gólu.
„Já to v tu chvíli neviděl,“ tvrdil Kováč po zápase. „Říkal jsem si, že buď to uzná, nebo ne. To není v naší moci. Co jsem pak dostal zprávy, tak si ruku nastřelil sám, takže v tom případě je gól regulérní. Byl jsem rád, že platil, hodně nám to pomohlo.“
Sparťanský kouč Brian Priske tradičně verdikty sudích nekomentoval: „Jestli to rozhodčí takhle viděl, tak to tak je.“
Sparta po třetí ligové ztrátě doma za sebou nabrala po podzimu na vedoucí Slavii sedmibodové manko, které je pro ni už těžko řešitelné. Na jaře se hraje jen šestnáct kol.